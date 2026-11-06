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06.11.2026 08:22

ΤΙΤΑΝ: Πωλήσεις 2,19 δισ. και κέρδη 242 εκατ. ευρώ με ώθηση από τις νέες εξαγορές

06.11.2026 08:22
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Αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών κατέγραψε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο του 2026, με τις εξαγορές και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του να αντισταθμίζουν μέρος των πιέσεων από το αυξημένο κόστος. Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται στο τρίτο τρίμηνο, καθώς η άνοδος του τζίρου συνοδεύτηκε από υποχώρηση της κερδοφορίας, με προβλήματα λειτουργίας εργοστασίων και ασθενέστερη αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,19 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,8%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και πεδίο ενοποίησης, η αύξηση ήταν 5%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 481,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7%, αλλά υποχώρησαν κατά 2% σε συγκρίσιμη βάση. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 242 εκατ. ευρώ, έναντι 170,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση περιορίζεται στο 8,7% όταν η σύγκριση προσαρμοστεί για την επίδραση της πώλησης της Adoçim το 2025.

Πιέσεις στις ΗΠΑ και στο κόστος

Στο τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,5%, στα 769,5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 9%, στα 169,8 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 13,2%, στα 88,9 εκατ. ευρώ.

Στην αμερικανική αγορά, την κερδοφορία επιβάρυναν η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας στο Pennsuco και η μη προγραμματισμένη διακοπή στο Roanoke. Πρόσθετες πιέσεις προήλθαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υποτονική ζήτηση κατοικιών και τις αυξήσεις τιμών που δεν υλοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στη Φλόριντα. Στον αντίποδα, έργα υποδομών, εμπορικές κατασκευές και επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στήριξαν τις πωλήσεις.

Σε επίπεδο ομίλου, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών επιβάρυνε τα αποτελέσματα του εννεαμήνου κατά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των αλλαγών στο πεδίο ενοποίησης. Το πρόγραμμα εξοικονόμησης και αποδοτικότητας Prime απέφερε οφέλη περίπου 40 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Ελλάδα και εξαγορές στηρίζουν την ανάπτυξη

Στην Ελλάδα, η κατασκευαστική δραστηριότητα ενίσχυσε τους όγκους πωλήσεων τσιμέντου και αδρανών υλικών. Βελτιωμένη κερδοφορία καταγράφηκε επίσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αίγυπτο, η αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση συνδυάστηκε με την έναρξη εξαγωγών προς τις ΗΠΑ από το δεύτερο τρίμηνο.

Οι τρεις πρόσφατες εξαγορές, συνολικής επένδυσης περίπου 700 εκατ. ευρώ, πρόσθεσαν πάνω από 150 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις και περίπου 28 εκατ. ευρώ στα EBITDA του εννεαμήνου. Η διοίκηση αναμένει συνεισφορά EBITDA περίπου 45 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026 και άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Επενδύσεις και στόχοι

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη να προσεγγίσουν τα 300 εκατ. ευρώ στο έτος. Περιλαμβάνουν μονάδες σκυροδέματος για κέντρα δεδομένων, επέκταση δυναμικότητας σε αδρανή και ιπτάμενη τέφρα, καθώς και υποδομές παραγωγής και εξαγωγών.

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τον όμιλο στην επενδυτική βαθμίδα «BBB-», ενώ ο δείκτης δανεισμού διαμορφώθηκε στο 1,56.

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει αύξηση πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, στηριζόμενη στις εξαγορές και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

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