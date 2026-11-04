Helleniq Energy: Επαφές Ανδρέα Σιάμισιη στον τομέα της Ενέργειας στο Συνέδριο «ADIPEC» του Άμπου Ντάμπι

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Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη από την παγκόσμια αγορά Ενέργειας που επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά, είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την συμμετοχή του στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Πετρελαίου ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference).
Η ADIPEC είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα της ενέργειας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες, κυβερνητικούς εκπροσώπους, επενδυτές και ειδικούς της τεχνολογίας. Καλύπτει όλο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τις νέες τεχνολογίες και την ενεργειακή μετάβαση.
Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) και αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης και διαλόγου για το μέλλον της ενέργειας.
Ο κ. Σιάμισιης μίλησε σε δύο ξεχωριστές ενότητες του Συνεδρίου, μαζί με ηγετικά στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στο τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών και τεχνολογιών ενέργειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, η παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μεταξύ άλλων, τόνισε:
Στο ADIPEC 2026, που διεξάγεται από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, συμμετέχουν περισσότεροι από 40 υπουργοί Ενέργειας και κορυφαίοι CEOs από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς του πλανήτη, εκπροσωπούνται περισσότερες από 172 χώρες με πάνω από 2.250 εταιρίες, ενώ οι επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τους 240 χιλιάδες, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκθεση τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως.
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