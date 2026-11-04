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04.11.2026 12:45

Επίθεση ομάδας αναρχικών με στόχο τα ΕΑΑΚ στην Πανεπιστημιούπολη – Άναψαν μολότοφ, τρεις τραυματίες

04.11.2026 12:45
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Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου όταν ομάδα αναρχικών επιτέθηκε στα ΕΑΑΚ ((Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνησηφοιτητική παράταξη της Λαϊκής Ενότητας).

Μάλιστα άναψε μολότοφ σε κλειστό χώρο και ακολούθησε συμπλοκή.

Κατά πληροφορίες που έχει λάβει η Αστυνομία από το ΕΚΑΒ, υπάρχουν τρεις τραυματίες. Δύο φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα από ξυλοδαρμό, ενώ ο τρίτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από την βόμβα μολότοφ.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να εισήλθαν στο κτίριο του Μαθηματικού, πιθανότατα προκειμένου να κρυφτούν.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους.Τα αίτια που οδήγησαν στην συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

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