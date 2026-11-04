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04.11.2026 15:48

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

04.11.2026 15:48
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην ιδιωτική του κατοικία στον Λευκό Οίκο, καθώς αργά το βράδυ της Τρίτης άρχισαν να καταφθάνουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία συνιστούσαν μια ταπεινωτική ετυμηγορία για τα δύο τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του.

Οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς οι ψηφοφόροι σε παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια γύρισαν την πλάτη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ – με το Τέξας, μάλιστα, να «βάφεται μπλε» έπειτα από δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών.

«Επικρατεί πολύ, πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα στην κατοικία», δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, περιγράφοντας το κλίμα, την ώρα που κορυφαίοι σύμβουλοι και σύμμαχοι είχαν συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αίθουσα (East Room) για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. «Είναι μια ζοφερή εικόνα».

Μια άλλη πηγή, προσκείμενη στον πρόεδρο, ανέφερε στην εφημερίδα ότι, γύρω στις 11 το βράδυ, ο Τραμπ είχε βυθιστεί στη σιωπή, εξοργισμένος από το «μπλε κύμα» που σάρωνε τα προπύργιά του.

«Παρακολουθεί το Fox News χωρίς να βγάζει σχεδόν λέξη, παραλυμένος από την οργή», δήλωσε η πηγή, ενώ ο πρόεδρος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κατηγορήσει το δίκτυο ότι αφιέρωσε υπερβολικό χρόνο προβολής στους αντιπάλους του.

Η αρχική αντίδραση του Τραμπ στα αποτελέσματα ήταν να επιρρίψει ευθύνες στους ίδιους τους υποψηφίους, προτού αναρτήσει μια φωτογραφία με ένα κόκκινο καπέλο –στο στυλ του συνθήματος MAGA– πάνω στο οποίο αναγραφόταν η λέξη «VETO».

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να «ασκήσει βέτο σε όλα» σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί κέρδιζα τον έλεγχο του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στο podcast Pod Force One της New York Post, ο Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχαν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όδευε προς μεγάλες απώλειες.

Σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τη Βουλή και τη Γερουσία, «υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα στέλνουν πράγματα. Εμείς ασκούμε βέτο. Και τελικά, μετά από έναν ή δύο μήνες από τότε που θα ασκηθεί βέτο σε όλους – απλώς χάνουν χρόνο – έρχονται και κάνουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό πιθανότατα θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μην χρειάζεται να ανησυχούμε γι’ αυτό».

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