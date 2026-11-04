Κύκλωμα εκβιαστών: Το Σάββατο ενώπιον του ανακριτή οι πέντε συλληφθέντες – Ο ρόλος του 49χρονου κρατούμενου και η δράση της οργάνωσης

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Το Σάββατο, 7/11, αναμένεται να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών, το οποίο φέρεται να συντόνιζε μέσα από τη φυλακή ένας 49χρονος. Η οργάνωση κατηγορείται για σειρά επιθέσεων σε καταστήματα της Αθήνας, με χρήση χειροβομβίδων και αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος Γιώργος Λιακόπουλος επισήμανε ότι η υπεράσπιση δεν έχει παραλάβει μέχρι στιγμής το κατηγορητήριο, ώστε να μπορεί να διατυπώσει τις θέσεις της επί της υπόθεσης. «Δεν έχουμε πάρει ακόμη κατηγορητήριο για να πούμε τις θέσεις των κατηγορουμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, στους πέντε συλληφθέντες ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα ακόλουθα αδικήματα:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη, κατά συρροή

Τελεσμένη έκρηξη και απόπειρα έκρηξης, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και πράγματα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία στην παραπάνω πράξη.

Εμπρησμός από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και πράγματα, κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη, κατά συναυτουργία

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

Εκβίαση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, με απειλές που συνδέονταν με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, αλλά και με απειλή πρόκλησης ζημιάς σε επιχείρηση, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα, κατά συρροή

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με χρήση εκρηκτικών υλών και φωτιάς, κατά συναυτουργία

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη

Βία κατά υπαλλήλων

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η εξάρθρωση της οργάνωσης ήρθε μετά από συντονισμένη αστυνομική δράση που εξελίχθηκε την Τρίτη, 3/11, σε περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, ενώ στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί ακόμη τέσσερα μέλη, τα οποία κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Ξεχωριστή δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων για το αρχηγικό μέλος που είναι έγκλειστο. Η υπόθεση αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά την έρευνα στο κελί του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Επιπρόσθετα, το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ακόμη κρατούμενων μελών της οργάνωσης, για ηθική αυτουργία στην εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο τρόπος λειτουργίας και η ιεραρχία του κυκλώματος

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 49χρονος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή, είχε τον κεντρικό έλεγχο της δράσης της ομάδας. Επέλεγε τους στόχους, εξέταζε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονταν πριν από κάθε ενέργεια, έδινε κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη και παρακολουθούσε την εκτέλεση των σχεδίων.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή δύο ακόμη κρατουμένων, ηλικίας 27 και 23 ετών, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διασύνδεση της ηγεσίας με τα μέλη της ομάδας εκτός φυλακών. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονταν η μεταφορά των εντολών, η οργάνωση των επιμέρους κινήσεων και ο συντονισμός της δραστηριότητας της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν σε διαφορετικά στάδια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των επιθέσεων. Συγκέντρωναν στοιχεία για τους στόχους, παρακολουθούσαν κατοικίες και άλλους χώρους, εντόπιζαν πρόσωπα και οχήματα, ενώ πραγματοποιούσαν φωτογραφίσεις και χαρτογραφήσεις των περιοχών. Παράλληλα, φρόντιζαν για την προμήθεια των απαραίτητων μέσων, αναλάμβαναν τις επιθέσεις και εξασφάλιζαν τη διαφυγή από τα σημεία όπου πραγματοποιούνταν οι παράνομες ενέργειες.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση επέτρεπε στην οργάνωση να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δράση της και να διατηρεί τον συντονισμό της, ακόμη και όταν τα βασικά στελέχη της βρίσκονταν στις φυλακές.

Οι επιθέσεις που εξιχνιάστηκαν και τα ευρήματα των Αρχών

Μέχρι στιγμής, η έρευνα της Αστυνομίας έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση τριών επιθέσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα:

Στις 26 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς , η οποία προκάλεσε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης και υλικές ζημιές.

, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης και υλικές ζημιές. Στις 8 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν δύο επιθέσεις με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με συνέπεια την πρόκληση σημαντικών υλικών καταστροφών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν επίσης εκβιαστικές απαιτήσεις χρημάτων προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων .

σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με συνέπεια την πρόκληση σημαντικών υλικών καταστροφών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν επίσης . Στις 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξερράγη, σε κατάστημα το οποίο εκείνη την ώρα λειτουργούσε κανονικά και φιλοξενούσε πελάτες.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και κελιά κρατουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 1.050 ευρώ, τρία αυτοσχέδια σουβλιά, 13 κινητά τηλέφωνα και δύο συσκευές εντοπισμού GPS. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη δύο μπλοκ σημειώσεων, 11 φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μία κάμερα κλειστού κυκλώματος και ένα καταγραφικό μηχάνημα. Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων ενεργειών, καθώς και διάφορα ρούχα και υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αδικημάτων.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες αστυνομικές ενέργειες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά ελέγχθηκαν 50 άτομα, εκ των οποίων 27 προσήχθησαν.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, μαζί με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

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