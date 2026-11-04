Iδού ο λόγος του κυκλοφοριακού εμφράγματος στην Αττική: Μόλις το 25% των μετακινήσεων γίνεται με ΜΜΜ

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Το αδιέξοδο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου Αττικής ανέδειξε συνέδριο του ΤΕΕ. Μάλιστα όπως αναφέρθηκε μία απο τις κυριότερες αιτίες του προβλήματος είναι το εξαιρετικά μικρό ποσοστό των κατοίκων της πόλης που χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ.

Μιλώντας για το πρόβλημα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος, εξήγησε ότι ο μέσος χρόνος μετακίνησης με Ι.Χ. είναι 25 λεπτά, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος με τα ΜΜΜ αυξάνεται στα 45 λεπτά. «Οταν δε, έχεις να διανύσεις μεγάλες αποστάσεις όπως τον Κηφισό ή την Κηφισίας, αυτός ο χρόνος γίνεται πολύ μεγάλος για όλους αλλά πολύ μεγαλύτερος για το λεωφορείο που είναι κολλημένο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση».

«Η λύση του κυκλοφοριακού δεν είναι να φτιάξουμε κι άλλους δρόμους, διότι, όπως μας λέει η κυκλοφοριακή επιστήμη, τότε αυξάνουμε και τα ΙΧ», είπε, σημειώνοντας ότι σήμερα κινούνται ήδη στην Αττική 3,5 εκατ. αυτοκίνητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, έβαλε στο τραπέζι την τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτό να μην ταυτίζεται με τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν δηλαδή ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του.

Παράλληλα, μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα, όπως είπε, και το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών.

Αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του προβλήματος, επικαλέστηκε τα συμπεράσματα μελέτης που δείχνουν ότι για να εξυπηρετηθεί σήμερα η ζήτηση για αστικές μετακινήσεις στην Αττική θα χρειαζόμασταν 3.000 λεωφορεία, ενώ διαθέτουμε 1.200.

Όμως ακόμα κι αν είχαμε διαθέσιμο στόλο 3.000 οχημάτων, θα ήταν αδύνατον αυτά να βγουν στους δρόμους της πόλης λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Από τις 8 εκατ. μετακινήσεις που γίνονται καθημερινά στην Αττική, μόνο 2 εκατ. πραγματοποιούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Το να χρησιμοποιήσει κάποιος το αυτοκίνητο του μαζί με μέσα μεταφοράς ή το ποδήλατο μαζί με μέσα μεταφοράς είναι μόλις στο 2%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάνω από 10 – 15%»

Για τη διευκόλυνση, πάντως, της κίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες, ώστε να ανέβουν στην προτίμηση των πολιτών, προτείνονται περισσότερες λεωφορειολωρίδες, καθώς και αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης πέριξ των περιφερειακών σταθμών του μετρό και του προαστιακού. «Χρειάζεται ενεργός στήριξη των δημόσιων μέσων μεταφοράς», ανέφερε. Η μετατροπή του προαστιακού σιδηροδρόμου σε συγκοινωνία τύπου μετρό – με τακτικά δρομολόγια θα ήταν επίσης μια εύκολη λύση τουλάχιστον μέχρι της δημιουργία της γραμμής 4 του μετρό.

Η συμβολή των αστικών συγκοινωνιών στο κυκλοφοριακό μείγμα είναι το κλειδί της λύσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΣ, καθώς – όπως είπε – η Αθήνα δεν βρίσκεται πολύ ψηλότερα από άλλες μητροπολιτικές πρωτεύουσας στον δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρησης. Φαίνεται όμως πως εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα στην εξυπηρέτηση από τις συγκοινωνίες

Έξυπνες λύσεις

Μία από τις λύσεις που προτάθηκαν είναι η αλλαγή του «αναχρονιστικού» πλαισίου, όπως το χαρακτήρισε μέλος του ΤΕΕ, που απαγορεύει στην δημοτική συγκοινωνία να κάνει διαδημοτικές μετακινήσεις. Με απλά λόγια ένα λεωφορείο του δήμου Αμαρουσίου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε δρόμο της γειτονικής Πεύκης.

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