Η Paul Hastings συνεχίζει την διεθνή της επέκταση με την πρόσληψη του διεθνώς αναγνωρισμένου δικηγόρου Ορέστη Ομράν στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο και την ανάπτυξη της παρουσίας της σε Ελλάδα και Κύπρο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η διεθνούς κύρους αμερικανική δικηγορική εταιρεία Paul Hastings ανακοινώνει την ένταξη του Δρ. Ορέστη Ομράν ως Partner στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών. Στην Paul Hastings, ο Ορέστης Ομράν θα αναλάβει επίσης την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Βρυξέλλες (4 Νοεμβρίου 2026) – Η Paul Hastings LLP ανακοίνωσε σήμερα ότι ο διακεκριμένος δικηγόρος στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοδοτήσεων και του ενωσιακού δικαίου, Δρ. Ορέστης Ομράν, εντάσσεται στο δυναμικό της ως Partner και Co-Chair του Γραφείου Βρυξελλών, με έδρα τόσο τις Βρυξέλλες όσο και το Λονδίνο. Η ένταξή του ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Eνέργειας και των Yποδομών στην Ευρώπη, συμπληρώνοντας παράλληλα την ήδη ισχυρή θέση της στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με διεθνή αναγνώριση από τους κορυφαίους νομικούς οδηγούς Chambers Global και Chambers Europe, ο Δρ. Ορέστης Ομράν συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον καταξιωμένων δικηγόρων στον χώρο της ενέργειας, των χρηματοδοτήσεων και του ενωσιακού δικαίου. Πριν ενταχθεί στην Paul Hastings, διετέλεσε συν-επικεφαλής της ομάδας για την Ελλάδα της DLA Piper και εταίρος του διακεκριμένου από το Chambers τμήματος Ενέργειας.

Ο κ. Ομράν συμβουλεύει ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων κρατών, κρατικών φορέων, ενεργειακών ομίλων, τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων, έχοντας διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συναλλαγές και επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

O Δρ. Ορέστης Ομράν παρέχει νομική υποστήριξη για σύνθετες διασυνοριακές εταιρικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζιών και των υποδομών, ενώ εκπροσωπεί επιχειρήσεις και επενδυτές σε ζητήματα ενωσιακού δικαίου ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλος των δικηγορικών συλλόγων στην Αγγλία και Ουαλία, τη Νέα Υόρκη, την Ελλάδα και το Βέλγιο, ο Δρ. Ορέστης Ομράν διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε σύνθετες χρηματοδοτήσεις έργων και δομημένες χρηματοδοτήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, IPOs, εξαγορές και στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου, συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου και διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές.

«Η κορυφαία διεθνής παρουσία μας στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η περαιτέρω ενίσχυσή της αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Paul Hastings, Frank Lopez. «Η εμπειρία του Ορέστη ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στις Βρυξέλλες- μια αγορά κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου- καθώς και στο Λονδίνο και γενικότερα στην Ευρώπη. Η βαθιά τεχνογνωσία του για τις σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές, σε συνδυασμό με τους στενούς δεσμούς του με την αγορά, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικής σημασίας διεθνείς υποθέσεις.»

«Αυτό που με προσέλκυσε στην Paul Hastings είναι ο συνδυασμός της κορυφαίας τεχνογνωσίας στον τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών με τις ισχυρές δυνατότητες στις διεθνείς χρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτή ακριβώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι που αναζητούν σήμερα οι πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η στρατηγική επένδυση της εταιρείας στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας στις πλέον σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές και στις διαρκώς εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ορέστης Ομράν.

Η ένταξη του κ. Ομράν εντάσσεται στη στρατηγική επένδυση της Paul Hastings στον διεθνή τομέα της Ενέργειας και των Υποδομών, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά ​ το 2025 με την προσθήκη διεθνούς ομάδας με παρουσία στο Αμπού Ντάμπι, το Λονδίνο και το Παρίσι και εξακολουθεί να αναπτύσσεται παγκοσμίως μέσω στρατηγικών προσλήψεων. Η συγκεκριμένη προσθήκη αντανακλά επίσης τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Paul Hastings στο Λονδίνο και την ηπειρωτική Ευρώπη. Πρόσφατα, το γραφείο των Βρυξελλών ενισχύθηκε με την ένταξη της διακεκριμένης δικηγόρου ανταγωνισμού Salomé Cisnal de Ugarte, ενώ στο Παρίσι προσχώρησαν οι αναγνωρισμένοι εταίροι διεθνούς διαιτησίας Elizabeth Oger-Gross και Tolu Obamuroh.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η ομάδα της Ενέργειας και των Υποδομών της Paul Hastings συγκαταλέχθηκε 12 φορές στις τρεις κορυφαίες θέσεις των διεθνών κατατάξεων των IJ Global, Infralogic και Proximo. Η εταιρεία διακρίθηκε ως νομικός σύμβουλος στη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή χρηματοδότησης έργου της περιόδου και στη μεγαλύτερη συναλλαγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την Infralogic. Η παγκόσμια ομάδα της Paul Hastings τιμήθηκε με σειρά κορυφαίων διακρίσεων, μεταξύ των οποίων τα βραβεία «Project Finance Law Firm of the Year» από τα Chambers Latin America Awards 2025 και «Law Firm of the Year-Caribbean» από τα LatinFinance Project and Infrastructure Awards 2025. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε για τη συμβολή της σε εμβληματικές συναλλαγές Yποδομών και Eνέργειας, αποσπώντας τα βραβεία «Latin America Infrastructure Deal of the Year» από το Latin Lawyer και «European Renewables Deal of the Year» από το Project Finance International.

Σχετικά με την Paul Hastings

Η Paul Hastings αποτελεί μία από τις κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες, με διεθνώς αναγνωρισμένες ομάδες σε 17 βασικούς τομείς εξειδίκευσης. ​ Με έμφαση στην αριστεία, την παροχή υψηλού επιπέδου νομικής τεχνογνωσίας και την άρτια εκτέλεση, συμβουλεύει κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων και επιχειρήσεις παγκοσμίως στις σημαντικότερες και πλέον σύνθετες συναλλαγές τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.paulhastings.com .