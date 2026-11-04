Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Άρχισαν τα όργανα – Ρεπουμπλικάνοι «δείχνουν» τον Τραμπ ως υπαίτιο της ήττας

Takeaways by to pontiki AI Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν εσωτερικές τριβές μετά τις συντριπτικές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές, με πολλά στελέχη να αποδίδουν μέρος της ευθύνης στο πρόσωπο και το στυλ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του απέρριψαν την ευθύνη, αποδίδοντας το εκλογικό αποτέλεσμα σε παράγοντες όπως το Fox News, σε «τεμπέληδες» υποψηφίους και σε Ρεπουμπλικάνους που χαρακτήρισαν ως αναποτελεσματικούς.

Ορισμένα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υποστήριξαν ότι το κόμμα χρειάζεται έναν εσωτερικό διάλογο για να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές του και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της μεσαίας και εργατικής τάξης.

Άλλα κομματικά στελέχη αμφισβήτησαν την κριτική του περιβάλλοντος Τραμπ προς τους υποψηφίους, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του προέδρου συνέβαλε καθοριστικά στο αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

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Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ άρχισε ήδη να έχει παρενέργειες, καθώς οι σύμμαχοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχώρησαν την Τετάρτη σε ένα πεδίο που κάποτε ήταν αδιανόητο: να του ρίξουν το φταίξιμο για την δραματική εικόνα του κόμματος

Αυτή η ασυνήθιστη ειλικρίνεια ακολούθησε τις συντριπτικές ήττες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα, μια απόρριψη του προέδρου που επιβεβαίωσε μερικούς από τους χειρότερους φόβους του κόμματος. Κάποιοι επισήμαναν τον πόλεμο με το Ιράν και τις επιπτώσεις του στις τιμές της βενζίνης και των τροφίμων. Άλλοι επισήμαναν τη συμπεριφορά του Προέδρου. «Υπάρχει μια μικρή αναθεώρηση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σχετικά με το πού κατευθύνονται», δήλωσε ο Ματ Ντολ, πρόεδρος του κόμματος στην κομητεία Λίκινγκ του Οχάιο. «Πιστεύω ότι θα δούμε ένα τμήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να υποστηρίζει την επιστροφή στην κανονικότητα, κάτι που δεν σημαίνει απόρριψη της ιδεολογίας και των πολιτικών του Τραμπ, αλλά απόρριψη του στυλ του Τραμπ».

«Ακούγεται λίγο ειρωνικό», δήλωσε στο POLITICO ο Μπόμπι Τσαρλς, ο αποτυχημένος υποψήφιος κυβερνήτης του Μέιν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, «αλλά παρ’ όλα αυτά είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, επειδή ο Τραμπ θα έχει φύγει σε δύο χρόνια». Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του, εν τω μεταξύ, απέδωσαν την ευθύνη σε μια πληθώρα παραγόντων, μεταξύ των οποίων το Fox News, τους «RINO» (Republicans In Name Only, Ρεπουμπλικάνοι μόνο κατ’ όνομα) και τους «τεμπέληδες» υποψηφίους, ενώ το κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα και στις δύο Βουλές και το «μπλε κύμα» σάρωσε τις βαθιά «κόκκινες» πολιτείες του Τέξας, της Νότιας Καρολίνας, της Αϊόβα και του Κάνσας.

Ο Τραμπ επέλεξε να «βγάλει στον τάκο» τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τον οποίο χαρακτήρισε «RINO», και απάλλαξε τον εαυτό του από κάθε ευθύνη, ισχυριζόμενος ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν κερδίσει «με συντριπτική πλειοψηφία» αν ο ίδιος ήταν υποψήφιος. Επίσης, ο σύμβουλος του Τραμπ, Άλεξ Μπρούζεβιτς, απέδωσε την κακή επίδοση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε υποψηφίους που χαρακτήρισε ως «αδιάφορους, τεμπέληδες και εντελώς αναποτελεσματικούς στην επικοινωνία» – αναφέροντας ονομαστικά τον βουλευτή Μάικ Κόλινς (Ρεπουμπλικανός από τη Τζόρτζια), ο οποίος δυσκολεύτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να κερδίσει έδαφος έναντι του εν ενεργεία Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ.

Ένα στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που εργάζεται σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές δήλωσε ότι είναι «τεμπέλικη δικαιολογία» να αποδίδεται η ευθύνη στην ποιότητα των υποψηφίων. «Δεν πρόκειται απλώς για έναν τεμπέλη υποψήφιο. Εννοώ, ο πρόεδρος του… NRCC χάνει τις εκλογές του». Ωστόσο, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι έστρεψαν την οργή τους προς το Κογκρέσο που ελέγχεται από το κόμμα. «Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πρέπει να διεξάγει εσωτερικό διάλογο για το πώς να ακούει τους ψηφοφόρους και να παρουσιάζει ουσιαστικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους», δήλωσε η Τζίνα Σβόμποντα, πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αριζόνα και σύμμαχος του Τραμπ. «Αυτό το Κογκρέσο δεν έκανε ούτε ένα πράγμα που να μπορώ να αναφέρω και που να είχε ουσιαστική επίδραση στην εργατική και τη μεσαία τάξη».

Ο Μπρούζεβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς τους υποψηφίους επιβιβάστηκαν στο Air Force One και έφυγαν από τις πολιτείες τους πέντε ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, αφού ο Τραμπ είχε ταξιδέψει για να κάνει εκστρατεία υπέρ τους. «Εξαρτώνται τόσο πολύ και βασίζονται τόσο πολύ στον πρόεδρο», είπε. «Η δύναμη του προέδρου επέτρεψε στους Ρεπουμπλικάνους να πλέουν χωρίς προβλήματα για μια δεκαετία. Η υποστήριξή του τους άνοιξε τον δρόμο στις προκριματικές εκλογές και, συχνά, στις γενικές εκλογές. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν χρειάστηκε ποτέ να αγωνιστούν σε μια σκληρή εκλογική μάχη, οπότε ξέχασαν τα βασικά της προεκλογικής εκστρατείας και της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή».

Ανώτατα στελέχη του Τραμπ είχαν ήδη υπαινιχθεί αυτό το σχέδιο «blame game» κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές. Οι Ρεπουμπλικανοί στο Καπιτώλιο και αλλού, που προετοιμάζονταν για το μακελειό και τις αλληλοκατηγορίες, δεν το πίστευαν. Υποστήριξαν ότι ο γενικός χαρακτηρισμός των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων ως τεμπέληδων δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί σε κάθε ευάλωτο Ρεπουμπλικανό που έχασε – και ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του θα έπρεπε να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Αλλά, αρνήθηκαν να το υποστηρίξουν ονομαστικά. «Έχουμε ξεπεράσει το ζήτημα της ποιότητας των υποψηφίων. Είναι ένα μακελειό», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία. «Ο Τραμπ το προκάλεσε αυτό».

Ένας Ρεπουμπλικανός που εργάζεται σε προεκλογικές εκστρατείες σε αμφιταλαντευόμενες πολιτείες μίλησε την Τρίτη για μια τέλεια καταιγίδα «απλής ανικανότητας». «Οι άνθρωποι στο Λευκό Οίκο δεν έκαναν τίποτα για να τον εμποδίσουν να εμπλέκεται σε πράγματα που επιδείνωναν ενεργά την κατάσταση, επειδή αγνοούσε τα θέματα που απασχολούσαν τους ψηφοφόρους», δήλωσε το εν λόγω στέλεχος.

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