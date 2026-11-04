Η νίκη των Δημοκρατικών σε αριθμούς: Οι 7 ανατροπές στη Γερουσία και η αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου, κερδίζοντας την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στη Γερουσία οι Δημοκρατικοί απέσπασαν επτά έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς, σημειώνοντας νίκες σε πολιτείες που αποτελούσαν παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια.

Η αλλαγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας διαμορφώνει ένα νέο πολιτικό περιβάλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του θα πρέπει να συνυπάρξει με ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Η νέα πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία περιορίζει τη δυνατότητα του Λευκού Οίκου να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς διακομματικές συναινέσεις, ενώ ενισχύει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Το νέο Κογκρέσο αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 3 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στις πολιτικές ισορροπίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με τις επτά έδρες της Γερουσίας που αποσπούν από τους Ρεπουμπλικανούς και τις νίκες σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες να αποτυπώνουν την έκταση της εκλογικής μεταβολής, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για το δεύτερο μισό της προεδρίας Τραμπ.

Η νίκη τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτυγχάνεται όχι μόνο σε πολιτείες όπου παραδοσιακά διαθέτουν ισχυρή εκλογική βάση, αλλά και σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια αποτελούσαν προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται να συνεχίσει τη δεύτερη προεδρική του θητεία έχοντας απέναντί του ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Οι αριθμοί, όπως καταγράφονταν, στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, αποτυπώνουν το σκηνικο.

Γερουσία: Επτά έδρες αλλάζουν χέρια

Η σημαντικότερη αριθμητική μεταβολή καταγράφεται στη Γερουσία.

Μέχρι τώρα οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι που συνεργάζονται μαζί τους είχαν εξασφαλίσει 53 έδρες, έναντι 41 των Ρεπουμπλικανών.

Έξι έδρες χωρίς ανακηρυγμένο νικητή. Η διαφορά, ωστόσο, ήταν ήδη αρκετή ώστε να εξασφαλίζεται η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Γερουσία των 100 μελών.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι επτά έδρες πέρασαν από τους Ρεπουμπλικανούς στους Δημοκρατικούς, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τη σύνθεση του σώματος.

Πριν από τις εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν 53 έδρες, έναντι 45 των Δημοκρατικών και δύο ανεξάρτητων που συνεργάζονταν μαζί τους. Επομένως, οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν καθαρό κέρδος τουλάχιστον τεσσάρων εδρών για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.

Οι επτά πολιτείες της ανατροπής

Οι ανατροπές καταγράφηκαν στο Τέξας, στη Βόρεια Καρολίνα, στη Νότια Καρολίνα, στο Οχάιο, στην Αϊόβα, στο Κάνσας και στο Μέιν.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον. Πρόκειται για αποτέλεσμα με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς το Τέξας δεν είχε εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία από το 1988.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Μάικλ Γουάτλι, ενώ στη Νότια Καρολίνα η Άνι Άντριους πέτυχε μία ακόμη ανατροπή για τους Δημοκρατικούς.

Στο Οχάιο, ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επέστρεψε στη Γερουσία επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστεντ.

Στην Αϊόβα, ο Τζος Τούρεκ νίκησε την Άσλεϊ Χίνσον, ενώ στο Κάνσας ο Άνταμ Χάμιλτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η νίκη στο Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί δεν είχαν εκλέξει γερουσιαστή επί σχεδόν έναν αιώνα.

Την επτάδα συμπληρώνει το Μέιν, όπου ο Τρόι Τζάκσον επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Σούζαν Κόλινς, τερματίζοντας την πολυετή παρουσία της στη Γερουσία.

Οι νίκες αυτές αποτυπώνουν τη γεωγραφική έκταση των εκλογικών κερδών των Δημοκρατικών, που κατάφεραν να επικρατήσουν σε πολιτείες με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Βουλή των Αντιπροσώπων: Οι Δημοκρατικοί ανακτούν την πλειοψηφία

Αλλαγή ελέγχου καταγράφεται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν την πλειοψηφία.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 225 από τις 435 έδρες, σύμφωνα με την καταγραφή του Guardian, υπερβαίνοντας κατά επτά έδρες το όριο των 218 που απαιτείται για την πλειοψηφία. Παράλληλα, η εκτίμηση του ABC News, η οποία ενημερώθηκε στις 11:51 ώρα Ελλάδας, ανεβάζει τον αριθμό των εδρών τους στις 229, έναντι 163 των Ρεπουμπλικανών.

Στη Βουλή ανανεώνονται και οι 435 έδρες, με το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας να βρίσκεται στις 218.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν κέρδη σε εκλογικές περιφέρειες που προηγουμένως εκπροσωπούνταν από Ρεπουμπλικανούς, μεταξύ άλλων στην Αϊόβα, στην Πενσιλβάνια και σε άλλες πολιτείες.

Τι αλλάζει για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η ανάκτηση του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δημιουργεί νέες συνθήκες για την κυβέρνηση Τραμπ.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η νέα πλειοψηφία αποκτά τη δυνατότητα να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και να προωθεί έρευνες μέσω των αρμόδιων επιτροπών.

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί αποκτούν καθοριστικό ρόλο τόσο στη νομοθετική διαδικασία όσο και στην εξέταση και έγκριση κυβερνητικών διορισμών.

Η νέα ισορροπία περιορίζει τη δυνατότητα του Λευκού Οίκου να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς διακομματικές συναινέσεις.

Παράλληλα, οι εκλογές ανέδειξαν τη σημασία της οικονομίας και του κόστους ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας ψηφοφόρων του Associated Press, οι υψηλές τιμές και η επιθυμία για ισχυρότερους θεσμικούς ελέγχους στην προεδρική εξουσία αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες της ψήφου.

Στην εκλογική αντιπαράθεση βρέθηκαν επίσης ο πόλεμος με το Ιράν και ζητήματα διαφάνειας και διακυβέρνησης.

Η επόμενη ημέρα

Η ανάκτηση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου συνιστά ουσιαστική μεταβολή της πολιτικής ισορροπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επτά ανατροπές στη Γερουσία, οι νίκες σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες και η αλλαγή πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι τα βασικά αριθμητικά χαρακτηριστικά της επικράτησης των Δημοκρατικών.

Το νέο Κογκρέσο θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου κατά την οποία ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να συνυπάρξει με τη δημοκρατική πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα.

Οι οριστικές κατανομές των εδρών και τα τελικά ποσοστά των υποψηφίων θα προκύψουν από την πλήρη καταμέτρηση και την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Άρχισαν τα προχωρημένα σενάρια – Πώς ο Τραμπ μπορεί να μην ολοκληρώσει τη θητεία του

Ο Πέδρο Σάντσεθ πανηγυρίζει για την διπλή ήττα του Τραμπ: «Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει»

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το απεγνωσμένο memo του Τραμπ στους χρηματοδότες του – «Οι Δημοκρατικοί θα με παραπέμψουν»