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04.11.2026 11:21

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το απεγνωσμένο memo του Τραμπ στους χρηματοδότες του – «Οι Δημοκρατικοί θα με παραπέμψουν»

04.11.2026 11:21
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credit: AP

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Εικόνα αγωνίας και απόγνωσης στον Λευκό Οίκο αποτυπώνει επίσημο σημείωμα (memo) του Ντόναλντ Τραμπ προς τους μεγάλους χρηματοδότες του, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες και σηματοδότησαν ισχυρή αποδοκιμασία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του CNN, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης χρημάτων προς τους υποστηρικτές του, καλώντας τους να τον βοηθήσουν να «ολοκληρώσει τη δουλειά» («finish the job»). Στο μήνυμά του, προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του, εάν καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου -ήτοι, να επικρατήσουν τόσο στη Βουλή και τη Γερουσία.

«Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα για σας και τις οικογένειές σας» ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του. «Οι Δημοκρατικοί είναι πιο οργισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ» συνέχισε, επισείοντας το σενάριο της παραπομπής του, για να προσθέσει: «Σήμερα δεν είναι η μέρα να πάρουμε το πόδι μας από το γκάζι».

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του προέδρου, εφόσον εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ωστόσο, για την καταδίκη και την απομάκρυνσή του από το αξίωμα θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία -την οποία επίσης έχουν κερδίσει οι Δημοκρατικοί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικαλείται αυτό το ενδεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες προσπάθειες παραπομπής του. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με δύο διαδικασίες παραπομπής κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, το 2019 και το 2021, χωρίς να καταδικαστεί από τη Γερουσία.

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