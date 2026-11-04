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04.11.2026 13:18

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στο Green Deal Greece 2026: «Περισσότερα από 6 δισ. ευρώ η ετήσια εξοικονόμηση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό»

04.11.2026 13:18
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Στον καθοριστικό ρόλο της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, κατά τη συμμετοχή του στη θεματική συζήτηση «Ψηφιοποίηση, Καινοτομία & Επενδύσεις» στο πλαίσιο του συνεδρίου Green Deal Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην Αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το οποίο συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Economix.gr.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη – Το «Προνοητικό κράτος»

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αναγνωστόπουλος παρουσίασε τα μετρήσιμα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου, υπογραμμίζοντας ότι «οι 1,7 δισ. ψηφιακές συναλλαγές μέσω του gov.gr το 2025 οδήγησαν σε εξοικονόμηση που εκτιμάται στα 17 δισ. ευρώ για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου εκτιμάται ότι αποφέρει επιπλέον 5,1 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς οι υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της ψηφιοποίησης στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις δημόσιες υπηρεσίες περιορίζει τις μετακινήσεις και την κατανάλωση καυσίμων, ενώ η ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης χαρτιού.

Παρουσιάζοντας το επόμενο βήμα της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Αναγνωστόπουλος έκανε λόγο για τη μετάβαση σε ένα «προνοητικό κράτος», το οποίο θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου, όπου αυτό είναι εφικτό, να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση ή άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Αναφερόμενος στις ψηφιακές υποδομές της επόμενης ημέρας, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλών και υψηλής διαθεσιμότητας υποδομών cloud, υποστηρίζοντας ένα ισορροπημένο μοντέλο που θα συνδυάζει δημόσιες υποδομές και συνεργασίες με διεθνείς παρόχους τεχνολογίας. Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στόχος είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της ποιότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, με παράλληλη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους.

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

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