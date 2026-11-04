Ο Ομπάμα καλεί σε δράση μετά τη νίκη των Δημοκρατικών – «Ο αμερικανικός λαός έστειλε σαφές μήνυμα»

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Τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ σχολίασε ο Μπαράκ Ομπάμα, με ανάρτηση στο X, γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «απόψε, ο αμερικανικός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα: θέλει μια πολιτική που ενώνει τους ανθρώπους αντί να τους διχάζει και ηγέτες που προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν».

Η νίκη των Δημοκρατικών συνοδεύεται από την αλαλαγή του στάτους κβο στον «Λόφο», με τον Χακίμ Τζέφρις να «βλέπει» τη θέση του προέδρου της Βουλής, ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που αναλαμβάνει το αξίωμα.

Την ίδια ώρα, ο Ντέιβιντ Κρόουλι εξελέγη ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, ενώ ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία.

Ο Ομπάμα απέδωσε τις εκλογικές επιτυχίες στους υποψηφίους που συμμετείχαν στην αναμέτρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που διεκδίκησαν έδρες σε περιοχές όπου η νίκη θεωρούνταν δύσκολη.

«Αυτά τα αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά μόνο επειδή εξαιρετικοί υποψήφιοι έθεσαν υποψηφιότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν κάποτε δύσκολες για την εκλογική επικράτηση», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, οι υποψήφιοι προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και εξέφραζαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες, η πίστη στη δημόσια προσφορά και η δέσμευση να θέτουν σε προτεραιότητα τους πολίτες των περιφερειών και των πολιτειών τους.

Ο πρώην πρόεδρος αναγνώρισε επίσης τη συμβολή των ανθρώπων που εργάστηκαν πίσω από τις εκλογές, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους χιλιάδες εκλογικούς υπαλλήλους και εθελοντές και των δύο κομμάτων, οι οποίοι συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ωστόσο, ο Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι οι εκλογικές νίκες αποτελούν μόνο την αρχή και κάλεσε τους Δημοκρατικούς να περάσουν άμεσα στη δράση. «Αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία για ακόμη δύο χρόνια. Η δική μας δουλειά τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιές και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον», ανέφερε.

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future. November 4, 2026

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