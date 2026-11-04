Οι έξι έρευνες που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί για τον Τραμπ – Στο στόχαστρο οικογενειακές επιχειρήσεις, Μασκ και Έπσταϊν

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν έξι μεγάλα μέτωπα ερευνών κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του και στενών συνεργατών του, αξιοποιώντας τον έλεγχο που απέκτησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Οι έρευνες θα εστιάσουν σε υποθέσεις διαφθοράς, προσωπικού πλουτισμού και συγκρούσεων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Τραμπ, των σχέσεων με τον Τζέφρι Έπσταϊν και της διαχείρισης κρατικών συμβάσεων.

Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών βρίσκεται επίσης ο Έλον Μασκ για πιθανή κατάχρηση επιρροής προς όφελος των επιχειρήσεών του, καθώς και η χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στον Λευκό Οίκο από ιδιώτες δωρητές.

Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τις αρμόδιες επιτροπές, να ορίζουν προέδρους και να προχωρούν σε υποχρεωτικές κλήσεις μαρτύρων και αιτήματα παράδοσης εγγράφων για τις εν λόγω υποθέσεις.

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Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν έξι μεγάλα μέτωπα ερευνών για τον Ντόναλντ Τραμπ, την οικογένειά του και στενούς συνεργάτες του, μετά την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το Forbes. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια διετία κοινοβουλευτικών ακροάσεων, κλήσεων μαρτύρων και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής και πιθανός επόμενος πρόεδρός της, προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικανούς μέσω του X να «ετοιμάσουν τους δικηγόρους τους».

LAWYER UP. — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) November 4, 2026

Ο βουλευτής Πίτερ Αγκιλάρ δήλωσε στο NPR ότι θα υπάρξει «πληθώρα ερευνών», με επίκεντρο πιθανές υποθέσεις διαφθοράς, προσωπικού πλουτισμού, εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων και κρατικών συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό, που, όπως υποστήριξε, στερούν πόρους από τους φορολογούμενους.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τις αντίστοιχες επιτροπές, να ορίζουν τους προέδρους τους και να εξασφαλίζουν τις ψήφους για υποχρεωτικές κλήσεις μαρτύρων και αιτήματα παράδοσης εγγράφων.

1. Υπόθεση Έπσταϊν: Οι σχέσεις με τον Τραμπ και τα αρχεία

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη προετοιμάσει έρευνες για τη διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ, τους χειρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, τις οικονομικές συναλλαγές του Έπσταϊν και το ενδεχόμενο η Wall Street να διευκόλυνε τις δραστηριότητές του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις σχέσεις Τραμπ–Έπσταϊν. Σε έκθεση που δημοσίευσε τον προηγούμενο μήνα η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, οι Δημοκρατικοί ζήτησαν τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ συμμετείχε ενεργά στη σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί την κατηγορία.

Η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία θα μπορούσε να διευκολύνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων, αν και ο Τραμπ έχει απειλήσει να ασκήσει βέτο σε νομοθετήματα με τα οποία διαφωνεί.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα των New York Times, επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας προετοιμάζονται επίσης να καλέσουν τραπεζικά στελέχη που συνδέονταν με τον Έπσταϊν, εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο των αντίστοιχων σωμάτων.

2. Η περιουσία Τραμπ: Μετοχές, κρυπτονομίσματα και συγκρούσεις συμφερόντων

Η αύξηση της περιουσίας του Τραμπ και της οικογένειάς του αποτελεί δεύτερο βασικό μέτωπο. Το Forbes εκτιμά ότι ο πρόεδρος έχει γίνει πλουσιότερος κατά τουλάχιστον 2,7 δισ. δολάρια στη δεύτερη θητεία του, κυρίως χάρη στις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία διατηρεί αρχείο των οικονομικών ωφελειών της οικογένειας, ενώ δήλωσε στην Washington Post ότι οι πιθανές υποθέσεις διαφθοράς και προσωπικού πλουτισμού είναι τόσο πολλές, ώστε θα απαιτηθεί η κινητοποίηση ολόκληρης της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή. Όπως πρόσθεσε, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο Γκαρσία και η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν σχεδιάζουν επίσης να εξετάσουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Τραμπ. Τον Αύγουστο, η Γουόρεν ζήτησε εγγράφως να αποκαλύψει τους διαχειριστές των επενδύσεών του και τον βαθμό γνώσης ή συμμετοχής του σε συγκεκριμένες συναλλαγές.

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Τραμπ πραγματοποίησε συναλλαγές σε τίτλους συνολικής αξίας 220 έως 750 εκατ. δολαρίων, με μεμονωμένες συναλλαγές αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Πολλές συνέπεσαν με ευνοϊκές δηλώσεις για εταιρείες στις οποίες είχε επενδύσει ή με κυβερνητικές αποφάσεις που τις ωφελούσαν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία ελέγχονται από τυφλό καταπίστευμα (blind trust) και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από τρίτους διαχειριστές.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και η World Liberty Financial, η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων του Τραμπ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει την είσοδό της στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.

Δημοκρατικοί έχουν ήδη προτείνει νομοθεσία που θα απαγορεύει στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν τράπεζες ελεγχόμενες από τον πρόεδρο, άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την οικονομική δήλωση του Τραμπ για το 2025, οι πωλήσεις ψηφιακών νομισμάτων της World Liberty Financial απέφεραν περίπου 515 εκατ. δολάρια.

3. Οι γιοι του Τραμπ: Επενδύσεις και κρατικές συμβάσεις

Ο Δημοκρατικός Τζέιμι Ράσκιν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την 1789 Capital Management, στην οποία εντάχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λίγο μετά τις εκλογές του 2024.

Η επενδυτική εταιρεία χρηματοδότησε επιχειρήσεις που στη συνέχεια εξασφάλισαν κρατικές συμβάσεις, οικονομική στήριξη ή οφέλη από κυβερνητικές αποφάσεις.

Σε επιστολή προς τον Τραμπ Τζούνιορ, ο Ράσκιν έθεσε ζήτημα πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, αναφέροντας τη Vulcan Elements, νεοφυή επιχείρηση σπάνιων γαιών που έλαβε δάνειο από το υπουργείο Άμυνας και επιχορήγηση από το υπουργείο Εμπορίου μετά την επένδυση της 1789 Capital.

Πιθανή έρευνα αφορά επίσης τον συμβουλευτικό ρόλο του Τραμπ Τζούνιορ στις Kashi και Polymarket και το ενδεχόμενο να αξιοποίησε την επιρροή του για ευνοϊκές ρυθμίσεις στην αγορά προβλέψεων.

Παράλληλα, ο Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε από τον ίδιο και τον Λευκό Οίκο έγγραφα για τις σχέσεις του με τον Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος συνέβαλε στη χρηματοδότηση του γάμου του τον Μάιο στις Μπαχάμες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο γιος του επέστρεψε τα χρήματα.

4. Οι γαμπροί του Τραμπ: Επιχειρηματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία έχει ζητήσει πληροφορίες και από τους γαμπρούς του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Μάικλ Μπούλος, σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή.

Ο Κούσνερ, ενώ συμμετέχει ως βασικός διαπραγματευτής της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή, μεταξύ άλλων για τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς, διατηρεί μέσω της εταιρείας του Affinity Partners επενδύσεις σε προμηθευτές του ισραηλινού στρατού.

Στην Affinity έχουν επίσης επενδύσει κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Τον Μάρτιο, ο Γκαρσία υποστήριξε ότι η άντληση δισεκατομμυρίων δολαρίων από κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής, με παράλληλη είσπραξη δεκάδων εκατομμυρίων ετησίως σε αμοιβές, εγείρει σοβαρά ερωτήματα πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων λόγω του ρόλου του Κούσνερ ως απεσταλμένου του Τραμπ.

Ο Μάικλ Μπούλος έχει επίσης κατηγορηθεί ότι αξιοποίησε την πρόσβασή του στην οικογένεια Τραμπ για την προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών.

5. Έλον Μασκ: Starlink, Tesla και DOGE

Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν σειρά πιθανών ερευνών για τον Έλον Μασκ, με τη βουλευτή Ζόι Λόφγκρεν να δηλώνει στο Politico ότι ο αριθμός των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων είναι «εκπληκτικός».

Ένα από τα ζητήματα είναι εάν ο Μασκ συμμετείχε στον περιορισμό της πρόσβασης στο δορυφορικό δίκτυο Starlink στην Ουκρανία νωρίτερα μέσα στον μήνα, προκειμένου να βοηθήσει τον Τραμπ να πιέσει το Κίεβο για συμφωνία τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία. Οι περιορισμοί επιβράδυναν στρατιωτικές επιχειρήσεις ουκρανικών μονάδων που χρησιμοποιούν το σύστημα.

Οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν επίσης ότι ενδέχεται να αξιοποίησε την κυβερνητική του επιρροή για επιχειρηματικό όφελος, ιδιαίτερα ως επικεφαλής του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), δεδομένων των νομικών περιορισμών στις συναλλαγές κυβερνητικών υπαλλήλων με το Δημόσιο.

Στα περιστατικά που έχουν προκαλέσει ερωτήματα περιλαμβάνονται η παρουσίαση οχημάτων Tesla στον Λευκό Οίκο το 2025 και οι καταγγελίες ότι πίεσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να εγκαταλείψει σύμβαση με τη Verizon προς όφελος της Starlink.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν ακόμη να επαναφέρουν έρευνες για τις περικοπές του DOGE. Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ δήλωσε στην Washington Post ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν το κόστος, τις συνέπειες και την αναστάτωση που προκάλεσε η υπηρεσία, καθώς και όσα ενδεχομένως αποκρύπτει ο Μασκ.

Ο επιχειρηματίας έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσει. Σχολιάζοντας μέσω του X δημοσίευμα του Politico για τις σχεδιαζόμενες έρευνες, χρησιμοποίησε τη φράση «όποιος ζει με το σπαθί, πεθαίνει με το σπαθί», απειλώντας ότι θα αναζητήσει και θα στραφεί εναντίον εκείνων που θεωρεί ότι κινούν πραγματικά τα νήματα, όχι μόνο εναντίον των «μαριονετών» τους.

Live by the sword, die by the sword. Those who pick fights with me should understand that I will find out who is really pulling the strings and come for them, not just their puppets … — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026

6. Τα έργα Τραμπ: Η αίθουσα του Λευκού Οίκου και οι δωρητές

Το τελευταίο μέτωπο αφορά τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του Τραμπ, με πρώτο τη νέα αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα του κτιρίου για να κατασκευάσει αίθουσα περίπου 8.361 τετραγωνικών μέτρων, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από μακροχρόνιους δωρητές, φίλους και επιχειρήσεις με συμφέροντα ενώπιον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πιθανό αντικείμενο ερευνών αποτελούν επίσης η σχεδιαζόμενη αψίδα θριάμβου κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και η προβληματική ανακαίνιση της ανακλαστικής δεξαμενής μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν.

Ο Δημοκρατικός Τζάρεντ Χάφμαν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων της Βουλής, δήλωσε στο Time ότι θα εξετάσει αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισης, καθώς και αν δωρητές της νέας αίθουσας έτυχαν ευνοϊκής κυβερνητικής μεταχείρισης.

Κεντρικό νομικό ερώτημα είναι εάν η κατασκευή της αίθουσας απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με κατάλογο που εξασφάλισε η Washington Post, η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων και οι επενδυτές της συνεισέφεραν 18 εκατ. δολάρια για το έργο. Πρόκειται για κλάδο από τον οποίο ο Τραμπ έχει αποκομίσει προσωπικά οικονομικά οφέλη και στον οποίο η κυβέρνησή του έχει χαλαρώσει τους ρυθμιστικούς περιορισμούς κατά τη δεύτερη θητεία του.

Τα έξι αυτά μέτωπα περιλαμβάνουν τόσο προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει όσο και πιθανές νέες κοινοβουλευτικές έρευνες. Η εξέλιξή τους θα εξαρτηθεί από τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, ενώ οι καταγγελίες που διατυπώνονται δεν συνιστούν από μόνες τους αποδεδειγμένες παρανομίες.

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