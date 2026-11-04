Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος για τον Αμπντούλ ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής – «Οι κακοί χάσανε» (video)

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Τεράστιος θρίαμβος για τον Δημοκρατικό Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, καθώς κέρδισε τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς στη μάχη για την έδρα της Γερουσίας στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του ο ελ Σαγιέντ, γιατρός στο επάγγελμα, που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή η αντίπαλός του στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος Χέιλι Στίβενς δήλωσε ότι υποστηρίζει τον Μάικ Ρότζερς.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος είχε εκφράσει την πεποίθησή του για νίκη. «Υπάρχει δρόμος για να κερδίσουμε. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση», δήλωσε μιλώντας σε υποστηρικτές του τα ξημερώματα της Τετάρτης:

«Αγαπημένε Τζέι Ντι υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι, βάσει του Συντάγματος, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο… Ντόναλντ, κοίτα, ξέρω ότι δυσκολεύτηκες (να προφέρεις) το όνομά μου. Οπότε, αφού με ορκίσει ο Τζέι Ντι τον Ιανουάριο, μπορείς απλώς να με αποκαλείς Γερουσιαστή», δήλωσε ειρωνικά.

«Προσπαθούν να σε χαρακτηρίσουν γεμάτο μίσος, αν πιστεύεις ότι τα Παλαιστίνια παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να μεγαλώσουν στη γη των προγόνων τους, χωρίς να δολοφονούνται με τα χρήματα των φόρων μας. Αν πιστεύεις στα ίσα δικαιώματα στην ειρήνη, την αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεση, αυτό δεν είναι μίσος. Είναι αγάπη. Κάτοικοι του Μίσιγκαν, θέλουμε οι φόροι μας να δαπανώνται εδώ».

«Προς το AIPAC (αμερικανοϊσραηλινό λόμπι), το οποίο ξόδεψε 42 εκατομμύρια δολάρια εναντίον μας: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας νικήσω δύο φορές».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει: «Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους μαύρους. Μην ανησυχείτε, μισεί επίσης και τους λευκούς».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι: «μόνο ανόητοι» θα ψήφιζαν τον Ελ-Σαγιέντ, ισχυριζόμενος πως «θα σας καταστρέψει 100%!».

Η εκλογική νίκη του Ελ-Σαγιέντ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσουλμανική και αραβοαμερικανική κοινότητα διεκδικεί μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν. Ο πατέρας του, Μοχάμεντ, είναι Αιγύπτιος μετανάστης, ενώ μεγάλωσε και με τη μητριά του, Τζάκι, η οικογένεια της οποίας ζει στην κομητεία Γκράσιοτ του Μίσιγκαν από τον 19ο αιώνα.

Φοίτησε σε δημόσια σχολεία και ξεχώρισε από νεαρή ηλικία τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς υπήρξε αρχηγός των σχολικών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου, πάλης και λακρός.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, από όπου αποφοίτησε με τις υψηλότερες διακρίσεις, ενώ συμμετείχε και στην πανεπιστημιακή ομάδα λακρός. Στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μέσω υποτροφίας που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Ακολούθησε δεύτερο διδακτορικό στην Οξφόρδη, ως υπότροφος του προγράμματος Rhodes Scholarship, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή προγράμματα ακαδημαϊκών υποτροφιών.

Σήμερα ζει στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν με τη σύζυγό του, Σάρα, και τις δύο κόρες τους, Εμαλί και Σερέν.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ δεν προερχόταν από τον παραδοσιακό χώρο της πολιτικής. Η αρχική του επιλογή ήταν η Ιατρική, ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, στην πορεία συνειδητοποίησε ότι πολλές από τις ασθένειες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες συνδέονται με τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ανέλαβε επικεφαλής του Τμήματος Υγείας του Ντιτρόιτ, αναλαμβάνοντας την ανασυγκρότησή του μετά τη χρεοκοπία της πόλης. Στη συνέχεια, ανέλαβε την αναδιοργάνωση του Τμήματος Υγείας, Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Υποθέσεων Βετεράνων της κομητείας Γουέιν, της μεγαλύτερης και μίας από τις πλέον πολυπολιτισμικές κομητείες του Μίσιγκαν, με πληθυσμό περίπου 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας θητείας του προώθησε σειρά πρωτοβουλιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, εξασφάλισε δωρεάν γυαλιά οράσεως για παιδιά που τα είχαν ανάγκη, συνέβαλε στην απομάκρυνση μολύβδου από δημοτικά σχολεία του Ντιτρόιτ και ανέλαβε δράση κατά της ρύπανσης από μεγάλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προώθησε την ευρύτερη πρόσβαση στη ναλοξόνη (Narcan), το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας από οπιοειδή.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η πρωτοβουλία του για την αντιμετώπιση των ιατρικών χρεών. Μέσω σχετικού προγράμματος προβλέπεται η διαγραφή οφειλών συνολικού ύψους έως 700 εκατομμυρίων δολαρίων για περίπου 300.000 κατοίκους του Μίσιγκαν μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Η δράση του αναγνωρίστηκε από οργανισμούς της Πολιτείας, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα «40 Under 40» του επιχειρηματικού περιοδικού Crain’s Detroit Business.

Κεντρική θέση στις πολιτικές του προτεραιότητες κατέχει η μεταρρύθμιση του αμερικανικού συστήματος υγείας. Ο Ελ-Σαγιέντ υποστηρίζει την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες περίθαλψης, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την ασφαλιστική κατάσταση των πολιτών.

Έχει συγγράψει το βιβλίο «Medicare for All: A Citizen’s Guide», στο οποίο παρουσιάζει τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας που θα εγγυάται την πρόσβαση όλων των Αμερικανών σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος.

Το 2020 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας του τότε υποψηφίου και μετέπειτα προέδρου Τζο Μπάιντεν για την υγειονομική περίθαλψη (Unity Task Force for Healthcare), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προτάσεων για τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην ενίσχυση των εργαζομένων, στη μείωση του κόστους ζωής και στον περιορισμό της επιρροής των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική.

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