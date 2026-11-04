Οι ενδιάμεσες εκλογές των ιστορικών πρωτιών: Τα πρόσωπα που αλλάζουν την εικόνα της αμερικανικής πολιτικής

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Από τον πρώτο αφροαμερικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι την πρώτη ιθαγενή γυναίκα κυβερνήτη και τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο γερουσιαστή.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 ανέδειξαν μια σειρά από ιστορικές πρωτιές στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή εκπροσώπησης στο Κογκρέσο και στις Πολιτείες. Και μάλιστα υπάρχουν και δύο… εκκρεμότητες για νέες αντίστοιχες πρωτιές.

Οι πρωταγωνιστές των ιστορικών πρωτιών

1. Χάκιμ Τζέφρις – Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων βρίσκεται πλέον στον δρόμο για να γίνει ο πρώτος μαύρος Speaker στην αμερικανική ιστορία. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή τού ανοίγει τον δρόμο για την εκλογή του από τους βουλευτές, όταν συγκληθεί το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2027. Representative Nancy Pelosi+1

2. Κίσα Λανς Μπότομς – Η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης

Η Δημοκρατική πρώην δήμαρχος της Ατλάντα κέρδισε την εκλογή στην Τζόρτζια και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι επίσης η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κυβερνήτης της Πολιτείας, στην οποία μέχρι σήμερα είχαν εκλεγεί 83 λευκοί άνδρες κυβερνήτες. AP News

3. Ντεμπ Χάαλαντ – Η πρώτη ιθαγενής γυναίκα κυβερνήτης

Η Δημοκρατική από το Νέο Μεξικό γίνεται η πρώτη γυναίκα ιθαγενής Αμερικανίδα που εκλέγεται κυβερνήτης στις ΗΠΑ. Μέλος της φυλής Laguna Pueblo, είχε ήδη γράψει ιστορία ως μία από τις πρώτες δύο ιθαγενείς γυναίκες που εξελέγησαν στο Κογκρέσο και ως η πρώτη ιθαγενής υπουργός στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επί Τζο Μπάιντεν. AP News

4. Πέγκι Φλάναγκαν – Η πρώτη ιθαγενής γυναίκα στη Γερουσία

Η Δημοκρατική αντικυβερνήτης της Μινεσότα κέρδισε την έδρα της Γερουσίας και γίνεται η πρώτη γυναίκα ιθαγενής Αμερικανίδα γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ. Ανήκει στη φυλή White Earth Band of Ojibwe και επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Μισέλ Ταφόια. Reuters+1

5. Κρις Πάπας – Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας γερουσιαστής

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Νιου Χάμσαϊρ κέρδισε την εκλογή στη Γερουσία, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σανούνου. Γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ, διευρύνοντας την εκπροσώπηση της LGBTQ+ κοινότητας στο ανώτατο νομοθετικό σώμα της χώρας. Axios+1

6. Μπάιρον Ντόναλντς – Ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης της Φλόριντα

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής κέρδισε την εκλογή στη Φλόριντα και γίνεται ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης της Πολιτείας. Η εκλογή του αποτελεί επίσης ορόσημο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς γίνεται ο πρώτος μαύρος Ρεπουμπλικανός που εκλέγεται κυβερνήτης στη Φλόριντα. AP News+1

7. Ντέιβιντ Κρόουλι – Ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης του Ουισκόνσιν

Ο Δημοκρατικός πολιτικός εξελέγη κυβερνήτης του Ουισκόνσιν και γίνεται ο πρώτος μαύρος που αναλαμβάνει το ανώτατο αξίωμα της Πολιτείας. Η εκλογή του προσθέτει ακόμη μία ιστορική πρωτιά στον χάρτη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ. AP News

8. Τζίνα Ινοχόσα – Η πρώτη Λατίνα κυβερνήτης του Τέξας

Η Δημοκρατική πολιτικός επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Άμποτ και γίνεται η πρώτη Λατίνα κυβερνήτης του Τέξας. Η εκλογή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία από τις μεγαλύτερες και πολιτικά σημαντικότερες Πολιτείες της χώρας. AP News

9. Ξαβιέρ Μπεσέρα – Ο πρώτος Λατίνος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εδώ και 151 χρόνια

Ο πρώην υπουργός Υγείας των ΗΠΑ κέρδισε την εκλογή στην Καλιφόρνια. Γίνεται ο πρώτος Λατίνος κυβερνήτης της Πολιτείας μετά τον Ρομουάλντο Πατσέκο, ο οποίος είχε εκλεγεί το 1875. AP News

10. Τζουλιάνα Στράτον – Νέα ιστορική εκπροσώπηση στη Γερουσία

Η Δημοκρατική αντικυβερνήτης του Ιλινόι εξελέγη γερουσιαστής, εξασφαλίζοντας ότι η Πολιτεία θα εκπροσωπείται για πρώτη φορά από δύο γυναίκες διαφορετικής έγχρωμης καταγωγής. Η εκλογή της ανεβάζει επίσης σε τρεις τον αριθμό των μαύρων γυναικών που θα υπηρετούν στη Γερουσία. AP News

Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ – Ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος στο Μίσιγκαν κέρδισε τη θέση στη Γερουσία απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς. Έτσι έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μέρι Πελτόλα – Η πρώτη Alaska Native γερουσιαστής

Η Δημοκρατική πρώην βουλευτής διεκδικεί την έδρα της Αλάσκας στη Γερουσία. Εάν επικρατήσει, θα γίνει η πρώτη Alaska Native που εκλέγεται στο συγκεκριμένο σώμα. Η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

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