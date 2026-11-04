Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι για την ήττα έπαιξε ρόλο ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά στηρίζει Χέγκσεθ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι θεωρεί πως ο πόλεμος στο Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ηχηρή ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές. «Το Ιράν ήταν ένα μέρος του προβλήματος», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει αμφιβολίες για τον πόλεμο, ο οποίος έχει μειώσει τη δημοτικότητά του. Εδώ και μήνες προσπαθεί να τερματίσει τη σύγκρουση και έχει εκφράσει στους συμβούλους του την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί σε διαρκές πρόβλημα. «Δεν το σκέφτομαι. Έκανα το σωστό. Θα το έκανα ξανά», είπε.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου —και όχι ο πόλεμος καθεαυτός— ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό μειονέκτημα. Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, προκαλώντας την απογοήτευση των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ο πρόεδρος απέρριψε την άποψη ότι τα αποτελέσματα αποτελούσαν επίπληξη της προεδρίας του, ακόμη και καθώς οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν ήττα σε παραδοσιακά «κόκκινες» πολιτείες όπως το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας. «Ήταν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και εγώ δεν ήμουν υποψήφιος», είπε. «Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι δεν ήμουν υποψήφιος».

Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι δεν αποδοκίμαζαν τους Ρεπουμπλικάνους επειδή ήταν απογοητευμένοι από την οικονομία ή από την υποτιθέμενη διαφθορά εντός της κυβέρνησης Τραμπ. Είπε ότι δεν μετάνιωσε που δεν μίλησε πιο συχνά για την οικονομία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε σχέδια να προβεί σε αλλαγές προσωπικού εντός της κυβέρνησής του και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει ηγηθεί των πολεμικών επιχειρήσεων. «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικός», είπε.

Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί που συμμετείχαν στις εκλογές «θα μπορούσαν να ήταν καλύτεροι». «Μερικοί από αυτούς είχαν πολλά μειονεκτήματα και, προφανώς, δεν ήταν αποδεκτοί από τους ψηφοφόρους», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρετε, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα μπορείς».

Μερικοί από τους υποψηφίους που ηττήθηκαν την Τρίτη είχαν υποστηριχθεί από τον ίδιο τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα. «Προσπάθησα να τους βοηθήσω», είπε. Όσον αφορά τη Γκράχαμ και τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον, ο οποίος έχασε από τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Τραμπ δήλωσε: «Η Ντάρλιν δούλεψε πολύ σκληρά, δούλεψαν σκληρά. Αλλά και οι δύο δεν τα κατάφεραν».

Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και είπε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, αλλά θα χρησιμοποιήσει το «δικαίωμα βέτο» του αν χρειαστεί. «Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και θα τα πάμε πολύ καλά μαζί τους. Αν δεν τα πάμε καλά, θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους, και αυτοί θα είναι πολύ σκληροί απέναντί μας», είπε.

Δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε με ποιους Δημοκρατικούς θα συνεργαζόταν καλά. «Έτσι πάνε τα πράγματα μερικές φορές», είπε ο Τραμπ για τα αποτελέσματα της Τρίτης το βράδυ.

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