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04.11.2026 08:55

Δολοφονία 67χρονου στις Σέρρες: «Δεν τον σκότωσα εγώ» λέει ο γιος του – Οδηγείται στον εισαγγελέα (video)

04.11.2026 08:55
serres

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Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή οδηγείται σήμερα (4/11) ο γιος του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Η σύλληψη έγινε στις 9 το βράδυ χθες, σε κατοικία όπου ο 36χρονος διέμενε, διαφορετική από εκείνη του πατέρα του. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Το ένταλμα εκδόθηκε μετά τη σύνταξη δικογραφίας που εστάλη στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, ενώ σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι δεν σκότωσε τον πατέρα του και ότι θα κυνηγήσει όσους γράφουν δημοσιεύματα που τον ενοχοποιούν.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 67χρονος ζούσε σε ισόγεια κατοικία πολυκατοικίας στις Σέρρες. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο γιος του, που έμενε αλλού αλλά τον επισκεπτόταν συχνά, τον βρήκε νεκρό.

Το σπίτι ήταν ανάστατο και αρχικά ακούστηκε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Ύστερα από πολλές ημέρες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αμβλύ όργανο, πιθανότατα σφυρί.

Οι αστυνομικοί έβαλαν από την πρώτη ημέρα τον γιο στο κάδρο της έρευνας. Γείτονες άκουγαν καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν προστριβές και ότι ο πατέρας του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία, προσθέτοντας ότι τον αγαπούσε. Στις αρχικές του καταθέσεις και δηλώσεις υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη λίγες ημέρες νωρίτερα και ότι νεοεγκατεστημένοι γείτονες μπήκαν στο σπίτι, τον λήστεψαν και τον σκότωσαν.

Καθοριστικό στοιχείο φέρεται να ήταν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του, τόσο στην αστυνομία όσο και στα μέσα ενημέρωσης, για το πώς βρήκε το σπίτι, πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του. Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος. Οι αρχές συνέλεξαν επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών.

Οι κάμερες δείχνουν μόνο τον ίδιο να μπαίνει στο σπίτι. Γείτονες λένε ότι τον είχαν δει νωρίτερα να μπαίνει, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός ο πατέρας, είχε πάει στο σπίτι γύρω στις 2 τη νύχτα.

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