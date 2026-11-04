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04.11.2026 10:05

Το… χαβά του ο Δρυμιώτης: «Τρίτος ο Τσίπρας, στο 37% η Νέα Δημοκρατία»

04.11.2026 10:05
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Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταλήξει τρίτος στις επερχόμενες εκλογές, προσθέτοντας ότι η ΝΔ μπορεί να κατακτήσει αυτοδυναμία και από την πρώτη κάλπη, διατύπωσε – γι άλλη μία φορά – ο δημοσιολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης το πρωί της Τετάρτης.

«Αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας αλλά εγώ προσωπικά τον βλέπω τρίτο» είπε ο πολιτικός αναλυτής στο Action 24 ενώ για τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι «από το 31% που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, πολύ εύκολα γίνεται 36%-37%» (!).

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε «να μην πάει ο κόσμος να μην ψηφίσει θεωρώντας ότι θα υπάρξει δεύτερη κάλπη, αυτό το είδαμε όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα επειδή θεώρησε ότι ήταν σίγουρη η εκλογή Μπακογιάννη την δεύτερη Κυριακή»

Κληθείς, δε, να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων του Άδωνι Γεωργιάδη που χαρακτήρισε «σερβιτόρο συμφερόντων» τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης είπε «είναι γεγονός ότι εξυπηρέτησε συμφέροντα ο Τσίπρας. Όταν εξυπηρετείς τι είσαι;».

Με αφορμή τέλος το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ο Ανδρέας Δρυμιώτης παρατήρησε «ο Τραμπ δεν κατάφερε να λύσει το θέμα της ακρίβειας, ούτε στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει.

Πες ότι βγάζουμε τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη τι θα κάνουν; Πρέπει να μας πουν τι θα κάνουν. Να μειώσουν φόρους δεν μπορούν γιατί υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

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