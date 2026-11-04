Το Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν έχει ούτε Χόλτερ όσα… «α και ου» κι αν ακουστούν

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Το Χόλτερ (που συχνά προφέρεται ή γράφεται λανθασμένα ως «χόλντεν») είναι μια μικρή φορητή συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς ή την αρτηριακή πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι απολύτως απαραίτητο για οποιαδήποτε καρδιολογική κλινική, ακόμα και τη μικρότερη.

Όπως μας καταγγέλλει ο συνδικαλιστής συνταξιούχος στα Γιάννενα Πέτρος Γοδέβενος, χθες που πήγε, όχι σε ένα μικρό νοσοκομείο, αλλά στο μεγάλο, σύγχρονο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, και εξετάστηκε στην καρδιολογική κλινική του, του είπαν ότι δεν έχουν αυτή τη συσκευή και τον έστειλαν σε ιδιωτική κλινική για να εξεταστεί με αυτήν.

Εάν είναι δυνατόν! Ο Άδωνις γυρίζει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και χοροπηδά με «α» και «ου»… όταν το υπουργείο του δεν έχει φροντίσει να προμηθευτούν ούτε καν τα πολύ μεγάλα νοσοκομεία τα βασικά και αυτονόητα, που είναι αναγκαία για τους ασθενείς τους.

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