British Independent Film Awards 2026: Το «Elsinore» προηγείται στις υποψηφιότητες για τα βρετανικά βραβεία (photos/videos)

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Η ταινία «Elsinore», με πρωταγωνιστή τον Άντριου Σκοτ (Andrew Scott) προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες για τα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (British Independent Film Awards), καθώς διεκδικεί τρόπαια σε 12 κατηγορίες.

Σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν (Simon Stone), η ταινία αφηγείται την ιστορία του ηθοποιού Ίαν Τσάρλσον (Ian Charleson) -γνωστού από την ταινία «Οι Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire)- κατά την προετοιμασία του για τον ρόλο του Άμλετ στο Εθνικό Θέατρο, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ενώ έπασχε από AIDS.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα κατά την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI).

Μεταξύ των βραβείων για τα οποία έχει προταθεί είναι Καλύτερης Βρετανικής Ανεξάρτητης Ταινίας, Σκηνοθεσίας (για τον Στόουν), Σεναρίου, Α’ Ανδρικού Ρόλου (γιια τον Σκοτ) και Β’ Γυναικείου Ρόλου (για τη Μπίλι Πάιπερ [Billie Piper]).

Έχει επίσης προταθεί για βραβεία στις κατηγορίες Κάστινγκ, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Κοστουμιών, Μοντάζ, Μακιγιάζ, Κομμώσεων, Πρωτότυπης Μουσικής και Σχεδιασμού Παραγωγής.

Οι υποψηφιότητες για τα BIFA ανακοινώθηκαν από τους Τζέι Λικούργκο (Jay Lycurgo) και Πόσι Στέρλινγκ (Posy Sterling) που έχουν κερδίσει βραβεία τα προγούμενα χρόνια.

Η ταινία της Κλίο Μπάρναρντ (Clio Barnard) «I See Buildings Fall Like Lightning» απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άντονι Μπόιλ (Anthony Boyle), Τζο Κόουλ (Joe Cole), Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Daryl McCormack), Λόλα Πέτικριου (Lola Petticrew) και Τζέι Λικούργο (Jay Lycurgo) που υποδύονται πέντε φίλους από την παιδική τους ηλικία, οι οποίοι «έρχονται αντιμέτωποι με τα ανεκπλήρωτα όνειρά τους εν μέσω της στεγαστικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταινία είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερη Βρετανική Ανεξάρτητη Ταινία, Σκηνοθεσία και Σενάριο.

Το «Animol», το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Άσλεϊ Γουόλτερς (Ashley Walters) ακολουθεί με επτά υποψηφιότητες.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός από το «Top Boy» ακολουθεί δύο εφήβους σε σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων.

Η ταινία στα ουαλικά «Effi o Blaenau» και το δράμα «Queen At Sea» με τη Ζιλιέτ Μπινός (Juliette Binoche) έλαβαν επίσης από έξι υποψηφιότητες.

Η δραματική κωμωδία «Tender Loving Care», για την οποία ο σκηνοθέτης Μάικ Λι (Mike Leigh) δήλωσε ότι είναι «κατά πάσα πιθανότητα» η τελευταία του, απέσπασε επίσης τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Μεταξύ των άλλων ηθοποιών που διακρίθηκαν στην κατηγορία της ερμηνείας σε πρωταγωνιστικό ρόλο περιλαμβάνονται οι: Ζιλιέτ Μπινός (Juliette Binoche) για το «Queen At Sea», Έριν Ντόχερτι (Erin Doherty) για το «Faith», Λάιζα Γκουένλιαν (Leisa Gwenllian) για το «Effi o Blaenau», Τζόναθαν Τζουλς (Jonathan Jules) για το «Florid» και Τουτ Νιουότ (Tut Nyuot) για το «Animol».

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