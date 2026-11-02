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02.11.2026 20:14

Ο Τζον Γκούντμαν παραδέχεται ότι τα καυστικά σχόλια για το Digger τον «πλήγωσαν»: «Μας σκότωσαν πριν ξεκινήσουμε»

02.11.2026 20:14
John Goodman

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Αν και η ταινία Digger δεν έκανε θραύση στο box office, ο Τζον Γκούντμαν εξακολουθεί να είναι περήφανος για τον Τομ Κρουζ επειδή πήρε ένα μεγάλο ρίσκο στο Χόλιγουντ.

Αφού το τελευταίο έργο του σκηνοθέτη Αλεχάντρο Ινιαρίτου απέφερε μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με έναν προϋπολογισμό που φέρεται να ξεπερνούσε τα 125 εκατομμύρια δολάρια, ο Γκούντμαν, ο οποίος έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο στο έργο, υπερασπίστηκε την ταινία από τις καυστικές κριτικές.

«Ναι, εεε, πόνεσε», είπε ο 74χρονος στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Happy Sad Confused.

Είπε ότι ένιωθε ότι μια τόσο αρνητική αντίδραση στην ταινία «μας σκότωσε λίγο πριν την πρεμιέρα», επισημαίνοντας την κριτική που, όπως είπε, μεταδόθηκε στους θεατές ότι είναι ένας «καλός λόγος για να την αποφεύγουν οι άνθρωποι».

«Είμαι περήφανος γι’ αυτήν και πέρασα υπέροχα κάνοντάς την. Ήταν έξι καλοί μήνες από τη ζωή μου», συνέχισε ο Γκούντμαν, αποκαλώντας την ταινία «τεράστια αλλαγή» για την αφήγησή της για έναν πλούσιο μεγιστάνα πετρελαίου του οποίου οι απερίσκεπτες ενέργειες προκαλούν περιβαλλοντικό χάος.

Ενώ ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι «μεγάλος υποκριτής» που υποστηρίζει το περιβαλλοντικό μήνυμα της ταινίας ενώ την ίδια στιγμή του αρέσει ένα «αυτοκίνητο με μεγάλο κινητήρα», πρόσθεσε ότι το Digger χρησιμεύει ως «ένα ωραίο κάλεσμα αφύπνισης» για να είμαστε πιο συνειδητοί για τον κόσμο που ζούμε.

«Άρχισα να διαβάζω την κριτική στο New Yorker σήμερα, προσπαθώ να θωρακίσω τον εαυτό μου και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική κριτική», είπε, σημειώνοντας ότι πιστεύει ότι η ταινία έχει διάρκεια.

Επίσης, επεσήμανε τα προηγούμενα έργα του ως απόδειξη ότι οι ταινίες μπορούν να έχουν κακή απόδοση με βάση διάφορα κριτήρια κατά το ντεμπούτο τους, αλλά μπορούν να έχουν δεύτερη (και τρίτη) ζωή χρόνια αργότερα.

«Νομίζω ότι όλα όσα έχω κάνει για τους αδελφούς Κοέν απέτυχαν, αρχικά, οπότε ποιος νοιάζεται;» ρώτησε ο Γκούντμαν. «Έχω ακόμα κόσμο να τρέχει προς το μέρος μου στους δρόμους για τον Μπάρτον Φινκ και, φυσικά, για τον [Μεγάλο] Λεμπόφσκι».

Αν και είχε κακή απόδοση στο box office, το Digger έχει κερδίσει ένθερμους θαυμαστές στο Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του στενού φίλου του Ινιαρίτου και επίσης βραβευμένου με Όσκαρ, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

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