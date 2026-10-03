Κριτική ταινίας: «Digger» – Μαύρη κωμωδία ή απλά πραγματικότητα;

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Τίτλος ταινίας: «Digger»

Σύνοψη: Μια θεατρική παράσταση κρύβει μέσα της τις αλήθειες του σύγχρονου κόσμου. Ο σκηνοθέτης Αλεχάντρο Ιναρίτου μοιάζει να κινηματογραφεί αυτήν την παράσταση, στην πραγματικότητα όμως κινηματογραφεί τον σύγχρονο κόσμο. Γεμάτος «τρελούς επιστήμονες» και «τρελούς πολιτικούς», οι οποίοι βλέπουν τα έργα τους να οδηγούν στην καταστροφή

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Ιναρίτου

Παίζουν: Τομ Κρουζ, Ρις Άχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλίμονς

Αν και η ταινία του Αλεχάντρο Ιναρίτου «Digger» συστήνεται ως μαύρη κωμωδία, στην πραγματικότητα αποτελεί μια κωμική καταγραφή των όσων συμβαίνουν γύρω μας, με κέντρο το πετρέλαιο και την ενέργεια.

Ξεκινώντας από το σημείο αυτό, ο σκηνοθέτης πραγματοποιεί μια μίξη του κωμικού με το δυσάρεστα πραγματικό. Την αφορμή δίνει το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης, με πρωταγωνιστή έναν πετρελαιοπαραγωγό με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Το έργο της εξόρυξης πετρελαίου κάπου στον αρκτικό κύκλο (ας πούμε, στη διεκδικούμενη Γροιλανδία) θέτει σε κίνδυνο την Ευρώπη, με τις πλημμύρες μετά από ένα ατύχημα να απειλούν την ύπαρξή της.

Στο πρόβλημα φυσικά εμπλέκονται ο Αμερικανός πρόεδρος και όλοι οι σχετικοί επιτελείς, τους οποίους ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει με κωμική διάθεση, την ώρα που όσα περιγράφονται έχουν δραματική διάσταση. Προφανώς, για να απαλύνει τη σκληρότητα των εικόνων και τον κυνισμό των συγκεκριμένων ατόμων, χρεώνει όλα τα τεκταινόμενα σε μια θεατρική παράσταση.

Βέβαια, στο φινάλε οι θεατές εξερχόμενοι του θεάτρου συναντιούνται με μια ανάλογα ανατριχιαστική πραγματικότητα, αλλά ο λεγόμενος εγκιβωτισμός του ενός θέματος μέσα σ’ ένα άλλο, μάλλον αποπροσανατολίζει την ευθυβολία των καταγγελιών. Για να δικαιολογήσει αυτόν τον τρόπο κινηματογράφησης, ο Ιναρίτου εμπλέκει στην εκτός σκηνής ιστορία του κεντρικού ήρωα με την κόρη του και μια καταιγίδα η οποία απειλεί την πτήση της. Άχρηστη παρεμβολή, προκειμένου να καταδείξει ότι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, με αυτήν την κυνική αντιμετώπιση των γεγονότων, ουσιαστικά κινδυνεύει να γίνει κι ο ίδιος θύμα των πράξεων του.

Αυτόν, λοιπόν, τον ηθοποιό της θεατρικής παράστασης ερμηνεύει σαν άλλος Τραμπ ο αγνώριστος Τομ Κρουζ. Είναι κι αυτή η μετάλλαξη του σταρ ένας από τους μαγνήτες της ταινίας. Δεν είναι τόσο αυτή καθ’ εαυτή η ερμηνεία του, όσο το ό,τι δεν καταλαβαίνεις για ποιον πρόκειται, εάν δεν γνωρίζεις το ονοματεπώνυμο του πρωταγωνιστή. Επαρκής λόγος για να πάρει κάποιος τον δρόμο για τα Όσκαρ.

Στην πραγματικότητα όμως, πέρα από την «αιρετική» παρουσία του Τομ Κρουζ, η ταινία δεν βρίθει πρωτοτυπιών. Αποτελεί κάτι σαν συνέχεια του κιουμπρικού «Dr. Strangelove» («SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα»), αλλά και της ίδιας της προηγούμενης ταινίας του Ιναρίτου, του «Birdman». Μάλιστα, οι αναφορές στο φιλμ του Κιούμπρικ είναι ευδιάκριτες, αλλά και σίγουρα συνειδητές από τον σκηνοθέτη, δεν έχει καμία διάθεση να τις κρύψει.

Ο τρελός επιστήμονας, εδώ έχει τον ρόλο του τρελού επιχειρηματία και στη μέση η υδρόγειος σφαίρα να υπομνήσκει το έργο του Κιούμπρικ. Γύρω του τρελοί πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπονούν το μέλλον του πλανήτη, δίχως πραγματική αντίληψη των συνεπειών.

Ο digger, ο σκαφτιάς πρόγονος του πετρελαιά-καουμπόι (άλλη μια αναφορά στον Κιούμπρικ) στις μέρες μας έχει έναν εγγονό, με μόνη μέριμνα το κέρδος. Τι να κάνουμε, έχουμε ανάγκη το πετρέλαιο κι αυτές είναι οι παράπλευρες απώλειες των ενεργειών μας, ακούγεται να λέει ο πετρελαιάς σε μια άτυπη Γενική Συνέλευση ενός φορέα, κάτι σαν ΟΗΕ (όπου μάλιστα, ανάμεσα στις ύβρεις και στις κατάρες, ακούγεται καθαρότατα ένα «στο διάβολο»). Αν στα προηγούμενα προσθέσουμε τις κινηματογραφικές νότες από Κοέν ή Ντέιβιντ Λίντς, αλλά και το τελευταίο πλατειάζον ημίωρο, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια εντυπωσιακή κατασκευή, όχι πολύ πρωτότυπη, που ξεθυμαίνει όσο κυλάει ο χρόνος.

Αξιολόγηση: ** 1/2

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