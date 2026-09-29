Τομ Κρουζ για Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε έξυπνη επιλογή που την παντρεύτηκε, πρέπει να του το αναγνωρίσω

Takeaways by to pontiki AI Ο ηθοποιός Τομ Κρουζ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την προσωπικότητα και την κομψότητα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μετά τη συνάντησή τους.

Ο Κρουζ περιέγραψε το πριγκιπικό ζεύγος ως άτομα με χιούμορ και αφοσίωση, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στην προβολή της ταινίας του ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία.

Ο Χολιγουντιανός σταρ σχολίασε χιουμοριστικά την επιλογή του πρίγκιπα Ουίλιαμ να παντρευτεί την Κέιτ Μίντλετον, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πολύ έξυπνη κίνηση.

Το πριγκιπικό ζεύγος δήλωσε εντυπωσιασμένο από την ταινία του ηθοποιού, εκφράζοντας την αδυναμία τους να σταματήσουν να σκέφτονται το περιεχόμενό της μετά την προβολή.

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Το χιούμορ, την κομψότητα και τη γοητεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας σχολίασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο Τομ Κρουζ μετά τη συνάντησή τους στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Digger» στο Λονδίνο όπου η Κέιτ Μίντλετον πήγε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κάνοντας μια λαμπερή εμφάνιση.

Αστειευόμενος τόνισε μάλιστα ότι ο μελλοντικός μονάρχης έκανε «έξυπνη επιλογή» που την παντρεύτηκε.

Tom Cruise Says Prince William Made a ‘Smart Choice’ Marrying Kate Middleton: ‘He Did Well’ https://t.co/zFYH6iZo3z — People (@people) September 29, 2026





Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε για την πρόσφατη συνάντησή του με το πριγκιπικό ζεύγος κατά την αμερικανική πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ο Κρουζ συναντήθηκε με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, όπου περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί και κάθισαν δίπλα-δίπλα στην προβολή της ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου.



«Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάθομαι εκεί και να τους βλέπω να παρακολουθούν την ταινία και να είναι μέρος όλης αυτής της εμπειρίας», δήλωσε ο Κρουζ στο Extra. «Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, τόσο αφοσιωμένοι στη χώρα τους αλλά και σε όσα προσφέρουν στον κόσμο», είπε. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πολύ διασκεδαστικοί, πραγματικά αστείοι».







Η Κέιτ Μίντλετον, ειδικότερα, φαίνεται πως εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον ηθοποιό. «Έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, πραγματικά απίστευτη.Προφανώς είναι πολύ έξυπνη και πολύ ευχάριστη. Είναι και οι δύο τόσο χαρισματικοί και κομψοί. Και εκείνο το φόρεμα που φορούσε; Εκπληκτικό, απολύτως εκπληκτικό», είπε ο Τομ Κρουζ.





Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, σχολίασε για τον πρίγκιπα της Ουαλίας, αναφερόμενος στον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον: «Ο Ουίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του, έξυπνη επιλογή. Ναι, πρέπει να του το αναγνωρίσω. Μπράβο, Ουίλιαμ. Έξυπνη επιλογή».

Ο Κρουζ εντυπωσιάστηκε επίσης από την αντίδραση του ζευγαριού στην ταινία, όπου εκείνος υποδύεται «τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο» σε «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». «Ήταν σοκαρισμένοι και έκπληκτοι και μου έγραψαν αργότερα: “Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την ταινία”», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο».





Αυτή δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τον Μάιο του 2022, το πριγκιπικό ζεύγος είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκε μαζί με τον ηθοποιό.



Εκείνη την περίοδο ο Κρουζ είχε αναφερθεί και στα κοινά ενδιαφέροντα που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, λέγοντας ότι και οι δύο αγαπούν την Αγγλία και τις πτήσεις. «Έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε και οι δύο την Αγγλία και είμαστε και οι δύο αεροπόροι· αγαπάμε και οι δύο τις πτήσεις», είχε πει τότε.

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