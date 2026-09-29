«Θόλωσα και της έριξα δύο χαστούκια» – Τι λέει ο πατέρας που χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων 

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Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο πατέρας της 4χρονης που χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων.

Ο πατέρας μιλώντας στο MEGA υποστήριξε ότι θόλωσε. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από την κόρη του χωρίς τη συγκατάθεση τους. «Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας».

Στο βίντεο ντοκουμέντο ο πατέρας ακούγεται ο πατέρας να λέει στη νηπιαγωγό καθώς τη σπρώχνει και τραβάει τα μαλλιά της. «Γιατί να τη χτυπήσεις ρε; Φτου σου από εδώ». Σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα μετακινηθεί άμεσα σε άλλο σχολείο.

Η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων φώναζε σε έξαλλη κατάσταση σε παρέα νηπίων, ενώ φέρεται να χτύπησε και την κόρη του ζευγαριού. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγεται να λέει «Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείο, σας έφαγα». «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε την καρέκλα. Δεν είναι το σπίτι σου» «Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα».

Όταν περαστικός παρενέβη του ζήτησε τον λόγο. «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

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