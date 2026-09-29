search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 18:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 18:29

«Φτου σου από εδώ» – Η στιγμή που πατέρας επιτίθεται στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

29.09.2026 18:29
ano-liosia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από τα μαλλιά τράβηξε πατέρας και έσπρωξε στο έδαφος τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων.

Η εκπαιδευτικός προηγουμένως φώναζε και χρησιμοποιούσε απρεπείς φράσεις μπροστά στα παιδιά του νηπιαγωγείου, επειδή έπαιζαν. «Γιατί να τη χτυπήσεις ρε; Φτου σου από εδώ», ακούγεται να λέει ο πατέρας καθώς σπρώχνει τη νηπιαγωγό και τραβάει τα μαλλιά της.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση. O πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για απειλή και σωματική βλάβη, ενώ η μητέρα συνελήφθη για εξύβριση.

Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα μετακινηθεί άμεσα σε άλλο σχολείο.

Στο επίμαχο βίντεο η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων φώναζε σε παρέα νηπίων. «Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείο, σας έφαγα». «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε. Δεν είναι το σπίτι σου» «Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα».

Όταν περαστικός παρενέβη του ζήτησε τον λόγο. «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

Ο περαστικός επιμένει και τη ρώτησε γιατί φωνάζει. «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», απάντησε εκείνη.

Διαβάστε επίσης

Πατούλης μετά την παραπομπή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Να σταματήσει η ανθρωποφαγία»

Νέες αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα: Ζήτησαν 12.000 ευρώ από καρκινοπαθή, θα της χρέωναν ακόμα και τα φάρμακα που είναι δωρεάν

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το «μπάζωμα» – Κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και αλλοίωση του χώρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anagnostopoulos glika nera – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: «Τον μισώ, είναι δειλό ανθρωπάκι» λέει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς, Ντέιβιντ

BONO2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Μπόνο συγκρίνει τον Μπεν-Γκβιρ με τον Χίμλερ αλλά… κρατά αποστάσεις από τον όρο γενοκτονία

plaka ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι της Πλάκας καταγγέλλουν: «Στείλαμε στο υπουργείο επιστολή μετά από πυρκαγιά, δεν λάβαμε ποτέ απάντηση»

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

«Φτου σου από εδώ» – Η στιγμή που πατέρας επιτίθεται στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

tourkia1-video
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει κατάρριψη ελληνικού Mirage 2000-5

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

touni-new
LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι για λίγες ημέρες - Η ανακοίνωση του καταστήματος

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ δίνει η Public Issue - Media
ΘΕΜΑ

Σοκ: Καταγγελία στο ΕΣΡ κατά Interview για δημοσκόπηση που ήταν έτοιμη πριν… ολοκληρωθεί - Τι περιλαμβάνει ο φάκελος, η στάση του ΣΕΔΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 18:59
anagnostopoulos glika nera – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: «Τον μισώ, είναι δειλό ανθρωπάκι» λέει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς, Ντέιβιντ

BONO2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Μπόνο συγκρίνει τον Μπεν-Γκβιρ με τον Χίμλερ αλλά… κρατά αποστάσεις από τον όρο γενοκτονία

plaka ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι της Πλάκας καταγγέλλουν: «Στείλαμε στο υπουργείο επιστολή μετά από πυρκαγιά, δεν λάβαμε ποτέ απάντηση»

1 / 3