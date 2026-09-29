«Φτου σου από εδώ» – Η στιγμή που πατέρας επιτίθεται στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

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Από τα μαλλιά τράβηξε πατέρας και έσπρωξε στο έδαφος τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων.

Η εκπαιδευτικός προηγουμένως φώναζε και χρησιμοποιούσε απρεπείς φράσεις μπροστά στα παιδιά του νηπιαγωγείου, επειδή έπαιζαν. «Γιατί να τη χτυπήσεις ρε; Φτου σου από εδώ», ακούγεται να λέει ο πατέρας καθώς σπρώχνει τη νηπιαγωγό και τραβάει τα μαλλιά της.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση. O πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για απειλή και σωματική βλάβη, ενώ η μητέρα συνελήφθη για εξύβριση.

Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα μετακινηθεί άμεσα σε άλλο σχολείο.

Στο επίμαχο βίντεο η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων φώναζε σε παρέα νηπίων. «Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείο, σας έφαγα». «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε. Δεν είναι το σπίτι σου» «Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα».

Όταν περαστικός παρενέβη του ζήτησε τον λόγο. «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

Ο περαστικός επιμένει και τη ρώτησε γιατί φωνάζει. «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», απάντησε εκείνη.

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