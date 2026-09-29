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29.09.2026 17:59

Πατούλης μετά την παραπομπή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Να σταματήσει η ανθρωποφαγία»

29.09.2026 17:59
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«Ορθή θεσμικά οδό» χαρακτηρίζει την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Παράλληλα, ζητά την πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλώνει ότι συντάσσεται απόλυτα μαζί της.

«Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει ο κ. Πατούλης, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να δοθούν οριστικές απαντήσεις και «να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή» του.

Όπως σημειώνει, έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο τους, «ώστε να λάμψει η αλήθεια».

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