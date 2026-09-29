Ασλανίδης για παραπομπή Τριαντόπουλου: «Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Βήμα στη σωστή πλευρά», χαρακτήρισε ο Παύλος Ασλανίδης πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη, που σήμερα έδωσε το «παρών» στη δίκη για τα Τέμπη αλλά και στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας, δήλωσε στο Thesspost.gr ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένα «θετικό βήμα προς τη σωστή πλευρά, όμως το το πλημμέλημα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω».

«Η εξέλιξη ήρθε μετά το ανελέητο κυνηγητό που έκαναν οι συγγενείς. Είχα κάνει μήνυση και γύρισε πίσω, έκανα ένσταση, ξαναπήγε, κατέθεσαν οι γονείς, βρήκαμε τα οικόπεδα, το μπάζωμα στο Κουλούρι, ακολούθησαν οι έρευνες από τους σκύλους της Anubis και δεν έγινε ούτε μια εισαγγελική παρέμβαση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Απορρίφθηκε το αίτημα να καταθέσουν Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη: «Τα παιδιά μας είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στη ζωή»

«Ο Μαζωνάκης ήταν λειτουργικός πριν την πλασμαφαίρεση» – Τι αποκάλυψε η 4η νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του

Νέες αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα: Ζήτησαν 12.000 ευρώ από καρκινοπαθή, θα της χρεώναν ακόμα και τα φάρμακα που είναι δωρεάν