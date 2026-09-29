Κάτοικοι της Πλάκας καταγγέλλουν: «Στείλαμε στο υπουργείο επιστολή μετά από πυρκαγιά, δεν λάβαμε ποτέ απάντηση»

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Την ανησυχία τους για την ασφάλεια στην περιοχή της Πλάκας, αλλά και την απουσία ανταπόκρισης στα αιτήματα που έχουν υποβάλει προς τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής, με αφορμή τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25/9, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Για το ζήτημα μίλησε η κάτοικος και πρόεδρος της κίνησης κατοίκων Πλάκας, Σοφία Παρασκευοπούλου, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό.

Όπως ανέφερε, τον Οκτώβριο του 2025 οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί τόσο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και στον δήμο, ζητώντας να πραγματοποιηθεί άσκηση της Πυροσβεστικής, ώστε να υπάρχει προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης έκτακτης ανάγκης.

«Πέρσι, τον Οκτώβρη του 2025, είχαμε στείλει επιστολή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον δήμο ώστε να γίνει μια άσκηση της Πυροσβεστικής για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προέκυπτε. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Λίγες ημέρες μετά είχε μια έκρηξη σε ξενοδοχείο της οδού Νικοδήμου. Ευτυχώς ήταν 2 το πρωί και μπόρεσε το πυροσβεστικό όχημα να μπει ανάποδα στον δρόμο και την έσβησε. Ξαναστείλαμε αίτημα μετά την πυρκαγιά και δεν λάβαμε ποτέ απάντηση», σημείωσε η κ. Παρασκευοπούλου.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία πρόσβασης των οχημάτων στην περιοχή, εκφράζοντας φόβους για το ενδεχόμενο ενός νέου περιστατικού στους στενούς δρόμους της Πλάκας: «Φοβόμαστε, γιατί η Πλάκα έχει στενούς δρόμους και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση».

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