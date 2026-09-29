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29.09.2026 20:45

Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσίασε στο Παρίσι – Στην ίδια πασαρέλα με Κένταλ Τζένερ και Κάρα Ντελεβίν (Photos/Video)

29.09.2026 20:45
doukissa-paris

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Μια ξεχωριστή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έκανε η Δούκισσα Νομικού, συμμετέχοντας σε επίδειξη μόδας μαζί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του μόντελινγκ.

Το βράδυ της Δευτέρας, 28/9, το γνωστό μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα για το Le Défilé «Walk Your Worth». Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της στην επίδειξη, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας μια μαύρη τουαλέτα με ιδιαίτερη γραμμή: Το μπροστινό μέρος ήταν μίνι, ενώ στο πίσω μέρος υπήρχε μακριά ουρά που έφτανε μέχρι το πάτωμα.

«Να κάνεις μεγάλα όνειρα και να μην αφήσεις ποτέ, μα ποτέ, κανέναν να σβήσει τη λάμψη σου», έγραψε, μεταξύ άλλων, στη λεζάντα της πρώτης ανάρτησής της.

Στη δεύτερη σχετική δημοσίευσή της, απευθυνόμενη στις γυναίκες, σημείωσε: «Αυτό, για τις γυναίκες».

Σημειώνεται ότι στο ίδιο fashion show συμμετείχαν η Κάρα Ντελεβίν και η Κένταλ Τζένερ, ενώ στην πασαρέλα βρέθηκαν επίσης οι Τζέιν Φόντα, Άντι Μακ Ντάουελ, Βαϊόλα Ντέιβις, Εύα Λονγκόρια και Χάιντι Κλουμ.

Ακόμη, εμφάνιση-έκπληξη έκανε και η Σελίν Ντιόν, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε.

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