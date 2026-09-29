Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ερχόταν στη φυλακή και με έβλεπε, έκλαιγα 5 μέρες για τον χαμό του»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απώλειά του αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές από τη φιλία τους.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ήταν καλεσμένος την Τρίτη, 29/9, στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε αρχικά για τη σχέση του με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή και τις ιδιαίτερες στιγμές που είχαν μοιραστεί.

«Εγώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω περάσει υπέροχες ώρες, 4 – 6 το πρωί, όταν ο Γιώργος ήταν με τον εαυτό του και με τα άτομα που πραγματικά ήθελε να καταλάβουν ποιος είναι. Εκεί έλεγε τα τραγούδια όλων των περασμένων μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά και εκείνων που ήταν εκείνη τη στιγμή με τα σουξέ τους… Μάλλον τα τραγούδια τους δεν ήταν σουξέ, αλλά εκείνος τα τραγουδούσε, γιατί θεωρούσε ότι ήταν κρίμα που δεν έγιναν σουξέ», είπε.

Ξεχωριστή θέση στην αφήγησή του είχε η περίοδος κατά την οποία ο ίδιος βρέθηκε στη φυλακή για χρέη. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον επισκεπτόταν στον Κορυδαλλό.

«Ερχόταν στη φυλακή και με έβλεπε. Όταν ήταν να έρθει στη φυλακή και μου είπε η διευθύντρια ότι ήθελε να με επισκεφτεί, είπα “ουάου”. Από τη μία δεν ήθελα να εξιτάρω τους άλλους κρατούμενους… Αλλά με γοήτευσε. Ήταν η συνέχεια αυτού του πράγματος που γνώριζα για τον Μαζωνάκη, την ευαισθησία και το βάθος που είχε. Γι’ αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο που λέει ότι τον αγαπάει, και όντως τον αγαπάει, να ψάξει να βρει το βάθος του και όχι το επιφανειακό, ποιος έφταιγε, τι έγινε… Αυτό που θα λείψει είναι το βάθος ενός ανθρώπου και η ιστορία του, πώς υπηρέτησε το τραγούδι γενικότερα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τον βρήκε στο σπίτι, καθώς είχε προηγηθεί επέμβαση στα πόδια του: «Μόλις είχα κάνει μία επέμβαση στα κότσια στα πόδια μου και έπρεπε να μείνω ακίνητος στο σπίτι. Μένω στο σπίτι, με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει “μπες να δεις τώρα τι γράφουν, έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης”. Λέω θα έφυγε ο άνθρωπος, θα πήγε μία Αυστραλία… Του λέω “Τι εννοείς έφυγε;”. Μου λέει “έφυγε από τη ζωή”. Αμέσως, επειδή ο Γιώργος έχει και κωμικά στοιχεία, λέω μήπως έκανε κάτι τέτοιο και θα βγάλει κανένα τραγούδι… Δεν ήθελα να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος…».

«Όταν τελικά έμαθα ότι έγινε που έγινε, ευτυχώς για εμένα ήμουν σπίτι, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω παρά μόνο να πονάω γι’ αυτό τον χαμό και να κλαίω για 4 – 5 μέρες συνέχεια. Δεν ήξερα πώς να τον εξυμνήσω, να τον χαιρετήσω. Είχα πόνο γι’ αυτούς που μένουν πίσω, που είναι οι γονείς του, ειδικά η Βάσω που την είχα ζήσει και ήταν τόσο κοντά του, σε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο… Τον απόηχο που αφήνει αυτός ο άνθρωπος που αγαπήθηκε πρώτα από την οικογένειά του… Γιατί να στερήσουμε αυτόν τον άνθρωπο;», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Το τέλος της φιλίας του με την Άννα Βίσση

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στην Άννα Βίσση και στην απόφαση που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στη διακοπή της φιλίας τους.

«Η Άννα Βίσση έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της γιατί θεώρησε – από ό,τι μου έγραψε – ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια», σημείωσε.

Στη συνέχεια εξήγησε τη θέση του για τις συγκεκριμένες ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας, επιμένοντας πως η κριτική του δεν είχε στόχο την ίδια προσωπικά.

«Το ίδιο θα πω και τώρα γιατί έχω τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν μπορεί να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος που έτσι και αλλιώς το εμφανίζεις παντού πριν να το κάνεις με τρία layers, να το πλακώνεις, δεν μου κάνει. Δερμάτινο ή δερματίνη ρούχο δεν μπορεί να φοράς όταν θα κάνεις τόση ώρα performance και θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει, θα κάνει ένα fit που δεν είναι. Αλλά τι δικαιολογώ; Ότι κι εγώ πολλές φορές κάνω ένα ρούχο που είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η πανοπλία μου για να βγάλω ένα αποτέλεσμα», ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.

Τέλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, μπορεί να παρερμηνευτεί μια καλοπροαίρετη κριτική, ενώ ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει την καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση.

«Όταν λες κάτι για ένα λεπτό, που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διυλίζει. Δηλαδή όταν κάποιος από το φαν κλαμπ μου στέλνει και μου λέει “καλά έκανε και σε κλώτσησε η Άννα γι’ αυτό που κάνεις”, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δημόσια είπα “καλή επιτυχία” και το εννοώ από την ψυχή μου. Και δεν είναι ότι δεν είναι μεγάλη καλλιτέχνης. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα, της λέει ας πούμε ο Νίκος “πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φα” και το κάνει αποθεωτικό», δήλωσε.

«Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά γιατί πρέπει να μ’ αρέσει μετά από 55 χρόνια, βλέποντας καθημερινά τη μόδα να εξελίσσεται… Γιατί δεν πρέπει να το κρίνω καλοπροαίρετα; Δεν είναι καμία κακία. Εγώ, ξέρει κι εκείνη πόσες φορές της πρότεινα κάτι για την ιδιωτική της ζωή, και με πόση αγάπη και της είπα “όχι αυτό τονίζει πιο πολύ, αυτό πρέπει να κάνουμε εκείνο και το άλλο”. Εγώ δεν είμαι σχεδιαστής. Είμαι άνθρωπος με εμπειρία πάνω στο styling», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μια περιουσία ξόδεψε ο Μάθιου Πέρι για να απεξαρτηθεί: 7 εκατ. δολάρια, 15 φορές σε κέντρα αποκατάστασης και 6.000 συναντήσεις με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς

Νίνο: Πρωτοφανές ξέσπασμα στα social media – «Ετερόφωτα σκουλήκια, έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα» (Video)

Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι – Eνοχλημένος με τους φωτογράφους ο ηθοποιός (Videos)













