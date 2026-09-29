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29.09.2026 13:54

Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι – Eνοχλημένος με τους φωτογράφους ο ηθοποιός (Videos)

29.09.2026 13:54
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Σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι εθεάθησαν Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι, με τον τελευταίο να μην κρύβει, μάλιστα, την ενόχλησή του όταν αντιλήφθηκε κάμερες και φωτογράφους στο σημείο.

Ο 29χρονος ηθοποιός συνάντησε τη σύντροφό του το βράδυ της Δευτέρας (28/9), μετά την πασαρέλα της στην επίδειξη της L’Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της πόλης.

Η Τζένερ έκανε μία κομψή και παράλληλα casual εμφάνιση, φορώντας ένα άνετο μίνι φόρεμα σε γκρι απόχρωση, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα ζευγάρι μαύρες γόβες. Ο σύντροφός της, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει λευκό πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια και ένα φαρδύ μαύρο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look του με μαύρα δερμάτινα loafers, γυαλιά ηλίου με σκούρο σκελετό και ένα ρολόι με δερμάτινο λουράκι.

Το μοντέλο προσπαθούσε να προστατευτεί από τα φλας των φωτογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους, με την Κένταλ να τοποθετεί το χέρι της μπροστά από το πρόσωπό της, και τον Ελόρντι να ζητά ενοχλημένος από τους παπαράτσι να σταματήσουν να βγάζουν φωτογραφίες.

@the.celebrity.feed @Kendall Jenner and Jacob Elordi walking together in Paris Filmed by me #kendalljenner #celebrity #viral #fyp #paris ♬ son original – The Celebrity Feed
@culted Kendall Jenner & Jacob Elordi out in Paris 👀 📹 : @AMAR TAOUALIT #kendalljenner #jacobelordi #kendalljenneredit #jacobelordiedit #paris ♬ original sound – j x c e ⚜️

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