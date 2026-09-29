Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

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Καλημέρα σας

Σαν πολλά σύννεφα μαζεύονται πάνω από την κυβέρνηση αυτόν τον καιρό. Μέτωπα ανοίγουν, προβλήματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, «βόμβες» σκάνε από το πουθενά, υποθέσεις «δικαστικού» ενδιαφέροντος παραμένουν στην ατζέντα, επιχειρηματικά συμφέροντα κονταροχτυπιούνται (και είναι και… φιλοκυβερνητικά μάλιστα)… Γενικά, το crisis management έχει αυξημένες απαιτήσεις και χτυπάει… υπερωρίες, για να το πω κομψά.

Αν ήταν άλλη περίοδος, βέβαια, θα ήταν ίσως διαφορετικά. Αλλά με την προεκλογική περίοδο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, δεν υπάρχει πολυτέλεια για καθυστερήσεις ή… χαλάρωση.

Το καλώδιο, οι ελιγμοί και οι διαβεβαιώσεις

Μπερδεμένα μας τα λέει (ατύπως και μέσω… πληροφοριών) το υπουργείο Εξωτερικών για το καλώδιο με την Κύπρο. Ότι, δηλαδή, σκέφτονται να… διορθώσουν λίγο την πορεία του και να προσπεράσουν το θαλάσσιο πάρκο που έκανε η Τουρκία, ώστε να μην προκληθεί εκ νέου αντίδραση της Άγκυρας.

Ωστόσο, αν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, τότε δεν θα κάναμε μήνες παίζοντας το καλώδιο σαν… σχοινάκι. Πότε εδώ και πότε εκεί. Δεν ξέρω πώς το εννοούν εκεί στο υπουργείο Εξωτερικών και τι πιστεύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κρατάω τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει κανένας ανασχεδιασμός και πως το έργο θα γίνει όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί.

Για να δούμε.

Ταξίδια VIP

Άλλον παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης εννοούσαμε με το χθεσινό δημοσίευμα περί… «business class» Περιφερειάρχη, άλλη περίπτωση με πολυτελή ταξίδια προέκυψε. Η αποκάλυψη ότι η Μαρία Κοζυράκη, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οργάνωσε ολόκληρη κουστωδία για τη ΔΕΘ είναι μάλλον παρανυχίδα σε όσα γίνονται από δω κι από κει.

Και ναι μεν υπάρχει η πληροφορία ότι το Μαξίμου «ψάχνει» τον Περιφερειάρχη που ταξιδεύει ως… VIP – όπου να ’ναι θα τον εντοπίσουν, μαθαίνω –, αλλά παρατηρούνται και πολλές άλλες υποθέσεις.

Και καλά με τους αιρετούς. Αλλά όταν πρόκειται για διορισμένους, όπως είναι η Κοζυράκη της Κρήτης, τον λόγο έχει ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Μήπως ήρθε η ώρα να σφίξει τα λουριά; Σε εκλογές πάμε και η ΝΔ δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει τέτοιες συμπεριφορές να περνάνε ως φυσιολογικές…

Θερμοστάτης…

Πάγο βάζει το Μαξίμου σε βουλευτές και δίνει οδηγίες σε υπουργούς και στελέχη να προσέχουν τις δηλώσεις τους και το πώς απευθύνονται στον κόσμο. Ή, τέλος πάντων, τι λένε όταν αναφέρονται στον κόσμο, ακόμα κι αν απευθύνονται στην αντιπολίτευση.

Βλέπετε, τα κρούσματα τέτοιων συμπεριφορών και άτοπων έως προκλητικών δηλώσεων (Θεοχάρης, Κουλκουδίνας, Αλεξοπούλου κ.ά.) έχουν πληθύνει ανησυχητικά και, αν αφεθούν όλοι… λάσκα και πετάνε στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό αέρα ό,τι τους κατεβαίνει, το πρόβλημα φέρει πολιτικό κόστος.

Κάπως έτσι προέκυψε η μισή ανασκευή του Χάρη Θεοχάρη για τους «κακομοίρηδες» και μάλλον, λόγω αυτών των συστάσεων από τα «κεντρικά», θα περιορίσουν τις εμφανίσεις τους και τις ακραίες τοποθετήσεις τους διάφοροι «ύποπτοι» για γκάφα.

Ο Φλωρίδης ξεκίνησε τη μάχη στην Α’ Θεσσαλονίκης

Τους παλιούς του φίλους από το (σημιτικό) ΠΑΣΟΚ είδε τις προάλλες ο Γιώργος Φλωρίδης στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης θα είναι στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ και άρχισε τον αγώνα του, προσφεύγοντας για βοήθεια στους «Ακροκεντρώους» της πόλης – και είναι αρκετοί, κάτι σαν… μάστιγα!

Λογικό να πάει στους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκε επί χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το σημείο που εκείνοι εξακολουθούν να είναι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Φλωρίδης είναι στη ΝΔ. Κι ορισμένοι, μάλιστα, όχι απλά παραμένουν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δίνουν και δραστήριο «παρών» δίπλα σε κορυφαία στελέχη του Κινήματος – εκτιμώ ότι όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι τα… «κορυφαία στελέχη», έστω κι αν ο πληθυντικός είναι της ευγένειας!

Δηλαδή, αυτοί θα τρέχουν από τη μια να βοηθάνε το κόμμα τους (το ΠΑΣΟΚ) και από την άλλη θα μαζεύουν σταυρούς για τον πολιτικό και προσωπικό τους φίλο! Με την ελπίδα ότι αύριο θα είναι όλα αυτά μία… συγκυβέρνηση, υποθέτω…

Ο Ασλανίδης στα ραντάρ κεντροαριστερού κόμματος

Μου μετέφεραν ότι ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, είναι κοντά σε κόμμα της Κεντροαριστεράς – δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα πριν επιβεβαιωθεί ότι αυτή η πληροφορία είναι απολύτως έγκυρη. Ότι, δηλαδή, τον έχει προσεγγίσει ένα κόμμα που τον θέλει διακαώς στα ψηφοδέλτιά του, χωρίς όμως εκείνος να έχει κάνει κίνηση προς το «ναι» ή το «όχι».

Είναι δεδομένο, πάντως, ότι ο Ασλανίδης και πολιτική άποψη έχει και η «κατεύθυνσή» του είναι ακριβώς αντίθετη από εκείνη που τράβηξε η Μαρία Καρυστιανού. Πιθανόν, δηλαδή, πέρα απ’ όλες τις ενστάσεις για τη διαχείριση των πραγμάτων στον Σύλλογο, εκείνο που τους χώρισε να ήταν και η διαφορά πολιτικής αντίληψης, έστω κι αν υπήρχε ο κοινός στόχος της απονομής δικαιοσύνης για το έγκλημα.

Μαρινάκης και Μυτιληναίος κοιτούν προς το Χρηματιστήριο

Κινητικότητα από δύο βαριά επιχειρηματικά ονόματα βλέπει η αγορά γύρω από το Euronext Athens. Στην πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι προεργασίες για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance, στην οποία αναμένεται να συγκεντρωθούν containerships του ομίλου, φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την Κύρια Αγορά της Αθήνας να αποτελεί τον προορισμό, ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι αγορές. Την ίδια ώρα, στη METLEN προχωρά η απόσχιση των Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κάτω από την M Concessions. Η αγορά ήδη συζητά πιθανή αυτόνομη χρηματιστηριακή κίνηση, χωρίς πάντως να υπάρχει σχετική εταιρική απόφαση.

Αν προχωρήσουν τα σχέδια, το νέο Euronext Athens θα ξεκινήσει τη ζωή του με δύο ηχηρές επιχειρηματικές αφίξεις.

Η ΙΛΥΔΑ ανοίγει πόρτα στα Αραβικά Εμιράτα

Μια αγορά με σαφώς μεγαλύτερο εκτόπισμα από τα ελληνικά σύνορα βάζει στο στόχαστρο η ΙΛΥΔΑ. Η εισηγμένη έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Ravera E-Invoicing Services, με έδρα το Ντουμπάι, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Και τώρα ήρθε το κρίσιμο «διαβατήριο»: η Ravera πιστοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΑΕ ως Accredited Service Provider ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τα Εμιράτα περνούν σε νέο καθεστώς υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δημιουργώντας μια αγορά που βρίσκεται ακόμη στην αφετηρία της.

Για την ΙΛΥΔΑ, λοιπόν, η συνεργασία δεν είναι απλώς μία ακόμη συμφωνία εξωστρέφειας. Είναι ένα στοίχημα για έγκαιρη τοποθέτηση σε μια αγορά που τώρα ανοίγει.

Θέλουμε ή δεν θέλουμε την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ;

Στα «κάγκελα» είναι οι ιδιοκτήτες μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων (έως 500 KW) καθώς είναι αυτοί που ζημιώνονται από τις περικοπές του διαχειριστή και τις αρνητικές τιμές του χρηματιστηρίου ενέργειας, που φέτος είναι πολύ πιο έντονες από κάθε άλλη χρονιά. Κι ενώ έλαβαν υποσχέσεις στη ΔΕΘ για γενναίες επιδοτήσεις, και ότι θα δοθούν σημαντικά κίνητρα για την εγκατάσταση μπαταριών για να αποθηκεύουν την ενέργεια τις ώρες των περικοπών, τελικά το κίνητρο αυτό στην πράξη ακυρώνεται λόγω της υψηλής εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την έγκριση της άδειας εγκατάστασης. Όπως καταγγέλλουν ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων ενώ η εγγυητική επιστολή για την εγκατάσταση του πάρκου έχει μειωθεί από τις 21.000 ευρώ στις 3.500 ευρώ, για την πρόσθετη εγκατάσταση των μπαταριών έχει επανέλθει στις 21.000 ευρώ. Μάλιστα έχει βγει ειδική εγκύκλιος η οποία εξαιρεί τις μπαταρίες από τη συγκεκριμένη μείωση.

Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες, τα δάνεια τους έχουν φτάσει ακόμα και να κοκκινίζουν, λόγω των περικοπών και των αρνητικών τιμών στο χρηματιστήριο και δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το ποσό των 21.000 ευρώ. Έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση μπαταρίας για να λυθεί το πρόβλημα των απωλειών τους, αλλά και να επεκταθεί η διείσδυση των μπαταριών στο σύστημα όπως λέει ότι θέλει να πετύχει η Κυβέρνηση. Τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε την αποθήκευση στη χώρα;.

Νέο concept καταστήματος Κωτσόβολος

Στη δημιουργία ενός νέου concept καταστήματος προχωρά η Κωτσόβολος το οποίο σύμφωνα με τη διοίκηση θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε 2 με 3 καταστήματα πανελλαδικά. Το concept θα αναπτυχθεί στη λογική της ακόμα πιο φιλικής προσέγγισης προς τον καταναλωτή ενώ οι επενδύσεις θα φτάσουν τα 16-17 εκατ. χωρίς όμως ακόμα να είναι γνωστός ο αριθμός των νέων καταστημάτων. Πάντως η αγορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών είναι ελαφρά πτωτική κατά 1% στο φετινό οκτάμηνο.

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