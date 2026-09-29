Τραμπ διαψεύδει το Axios για το Ιράν: «Δεν τους προσέφερα τίποτα» – Νέα διπλωματική κινητικότητα μέσω Κατάρ

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Νέα αβεβαιότητα περιβάλλει τις προσπάθειες για επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον εμφανιζόταν διατεθειμένη να προσφέρει χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, το Κατάρ συνεχίζει τη μεσολαβητική προσπάθεια, με το Ιράν να δηλώνει ότι αναμένει την τελική θέση των ΗΠΑ μέσω Ντόχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε μέσω Truth Social στο ρεπορτάζ του Axios, το οποίο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση για το Ιράν εφόσον η Τεχεράνη προχωρούσε σε συγκεκριμένες κινήσεις γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα τίποτα!», έγραψε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «απάτη» και ζητώντας από το Axios να το αποσύρει άμεσα.

Τι ανέφερε το Axios και τι διαψεύδει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μεταφέρει ότι ο Τραμπ ήταν διατεθειμένος να εξετάσει χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, εφόσον το Ιράν αναλάμβανε συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι έμμεσες επαφές μέσω μεσολαβητών χαρακτηρίζονταν από αμερικανική πηγή «θετικές και εποικοδομητικές», χωρίς ωστόσο να έχουν γεφυρωθεί οι βασικές διαφορές. Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς πρόοδο στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ η Τεχεράνη θέτει στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τις οικονομικές κυρώσεις.

Η δημόσια διάψευση του Τραμπ αφήνει, έτσι, διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς έχει μεταφερθεί στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων.

Στο προσκήνιο ξανά το Κατάρ

Η νέα διπλωματική κινητικότητα εντάθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με τη συμμετοχή Καταριανών μεσολαβητών.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η ιρανική πλευρά συζήτησε με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές σειρά προτάσεων που πρόκειται να μεταφερθούν στην Ουάσινγκτον.

Κατά τον ίδιο, η Τεχεράνη αναμένει στη συνέχεια να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση των ΗΠΑ.

«Εάν οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι το Ιράν έχει γνωστοποιήσει τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη διεθνή κοινότητα τους όρους που έχει θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας για ενδεχόμενη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

Αντικρουόμενα μηνύματα για τις επόμενες επαφές

Το τοπίο παραμένει θολό και ως προς το εάν επίκειται νέα απευθείας συνάντηση.

Το IRNA μετέδωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη, ενώ η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να προκρίνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, τη συνέχιση της επικοινωνίας μέσω μεσολαβητών.

Ο Τραμπ, αντίθετα, είχε δηλώσει την Κυριακή στο Axios ότι ανέμενε νέες διαπραγματεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι είχε απορρίψει την τελευταία ιρανική πρόταση.

Το Στενό του Ορμούζ στο κέντρο της διαπραγμάτευσης

Βασικό σημείο τριβής παραμένει το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Η Τεχεράνη είχε παρουσιάσει σχέδιο που προέβλεπε την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος και την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν, μεταξύ άλλων, σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και άλλες κινήσεις αποκλιμάκωσης. Ο Τραμπ απέρριψε δημοσίως την πρόταση ως μη αποδεκτή.

Πριν από τον πόλεμο, από το Στενό του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνταν διεθνώς, γεγονός που καθιστά την κατάσταση στην περιοχή κρίσιμη και για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Η σύγκρουση άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Έκτοτε, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στενό έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ που δεν άντεξε

Η σημερινή προσπάθεια επαναπροσέγγισης ακολουθεί την αποτυχία του προηγούμενου πλαισίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τον Ιούνιο, οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν το λεγόμενο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, μια ενδιάμεση συμφωνία που προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σταδιακή άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν οδήγησε σε μόνιμη διευθέτηση και οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα.

Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει το μεγάλο εμπόδιο

Παρά τη νέα προσπάθεια των μεσολαβητών, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές.

Οι ΗΠΑ θέτουν ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία συγκεκριμένες ιρανικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ το Ιράν επιδιώκει να προηγηθούν κινήσεις που θα αφορούν τις κυρώσεις, τον αποκλεισμό και τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

Το Κατάρ και άλλοι μεσολαβητές επιχειρούν τώρα να βρουν κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανακοινωμένη συμφωνία, ενώ η δημόσια διάψευση του Τραμπ για τις φερόμενες αμερικανικές παραχωρήσεις προσθέτει ακόμη μία παράμετρο σε μια διαπραγμάτευση που παραμένει ανοιχτή.

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