Axios: Ο Τραμπ προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα πυρηνικές υποχωρήσεις

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Περιθώριο για μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν αφήνει η Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει ελάφρυνση των κυρώσεων και πρόσβαση στα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Τα παραπάνω ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, με την αμερικανική πρόταση να έρχεται ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν επιχειρούν τις τελευταίες ημέρες, μέσω διαμεσολάβησης, να επαναφέρουν τις δύο πλευρές σε τροχιά διαπραγματεύσεων, μετά το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί από τον Ιούλιο.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές στα βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Η ιρανική πλευρά επιδιώκει να επικεντρωθούν οι συζητήσεις στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη συγκεκριμένες παραχωρήσεις σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο, η νέα αμερικανική πρόταση, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούν οι μεσολαβητές, διατηρεί ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο, παρά την απόρριψη από τον Τραμπ της τελευταίας πρότασης που είχε καταθέσει το Ιράν.

Νέος γύρος επαφών στη Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση των συνομιλιών, οι διαμεσολαβητές έχουν προγραμματίσει συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Στο επίκεντρο θα βρεθεί πρόταση του Κατάρ, πάνω στην οποία οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τις τελευταίες ημέρες.

Μετά τη συνάντηση με την ιρανική πλευρά, οι μεσολαβητές αναμένεται να έχουν επαφές και με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ μεταφέροντας τις θέσεις της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαφορές.

Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές και εποικοδομητικές». Όπως ανέφερε, το Ιράν «έχει δείξει πως είναι ευέλικτο στα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες και πως δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία «αν δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά».

«Οι πλευρές εξακολουθούν να απέχουν ως προς τον χρόνο εφαρμογής των δεσμεύσεων και ως προς το ποιος θα κάνει πρώτος ποια βήματα», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Οι όροι που θέτει η Ουάσιγκτον

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε και τη θέση που εξακολουθεί να διατηρεί η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη: «Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να αυξάνεται και ο αποκλεισμός, μαζί με τις κυρώσεις, συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τη θέση του Ιράν. Η αμερικανική θέση ενισχύεται κάθε ημέρα και ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει υπομονετικός και πλήρως προσηλωμένος στον στόχο του: Το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις δεσμεύσεις της Τεχεράνης και υποστηρίζει ότι το Ιράν παραβίασε το προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο εξαπέλυσε πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτή τη φορά εγγυήσεις ότι το Ιράν είναι σοβαρό και ότι δεν επιχειρεί απλώς να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», τόνισε ο αξιωματούχος.

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