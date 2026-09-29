Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον το εάν είχε προηγηθεί χορήγηση ουσίας μέθης ή καταστολής στον τραγουδιστή.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται. Ωστόσο, η χορήγηση μέθης φαίνεται πως έχει επιβεβαιωθεί από τις εργαζόμενες της κλινικής στις καταθέσεις τους.

Η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, από την πλευρά της, αρνείται κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε κατασταλτική ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει, ωστόσο, η κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου στον ανακριτή, η οποία περιέγραψε όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο την ώρα που ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε η γραμματέας στον σύντροφό της την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφεται, μέσα στον πανικό που επικρατούσε και ενώ είχε ακουστεί η λέξη «αδρεναλίνη», η γυναίκα πήρε το κινητό της και έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης», φέρεται να έγραψε.

Το περιεχόμενο του μηνύματος αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του τραγουδιστή ουσίες που συνδέονται με μέθη ή καταστολή και να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τη 56χρονη ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την υπεράσπισή της και συνεχίζουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της, τον 58χρονο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της μέθης και του κατά πόσο η χορήγησή της, αν επιβεβαιωθεί, θα επηρεάσει την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης για τη 56χρονη. Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος προετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Η μαρτυρία για τη μέθη και τον εξοπλισμό του ιατρείου

Νέα στοιχεία για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έδωσε και συνεργάτιδα των γιατρών, η οποία εργάζεται στη γραμματεία και μίλησε στο Star. Η γυναίκα αναφέρθηκε στην υδροθεραπεία που πραγματοποιούνταν στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, στη μέθη, στον απινιδωτή, στον υπνοθεραπευτή και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπήρχε προσπάθεια συγκάλυψης μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γραμματέας απάντησε: «Δεν πιστεύω στη συγκάλυψη»

Δημοσιογράφος Star: Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος μέσα στο ιατρείο και το μυαλό όλων είναι να διαγράψουν ραντεβού και να καθαρίσουν τον χώρο;

Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος μέσα στο ιατρείο και το μυαλό όλων είναι να διαγράψουν ραντεβού και να καθαρίσουν τον χώρο; Γραμματέας: Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές.

Για τον απινιδωτή και τη χορήγηση μέθης, η ίδια ανέφερε:

Γραμματέας: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που τον είχαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε.

Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που τον είχαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε. Δημοσιογράφος Star: Μέθη δεν χορηγούσε, δεν ήταν συνήθης πρακτική;

Μέθη δεν χορηγούσε, δεν ήταν συνήθης πρακτική; Γραμματέας: Όχι.

Όχι. Δημοσιογράφος Star: Το έχει ξανακάνει όμως;

Το έχει ξανακάνει όμως; Γραμματέας: Κατά τα λεγόμενα εργαζόμενης του ιατρείου, νομίζω άλλη μία φορά έχει πετύχει ένα περιστατικό.

Η γραμματέας μίλησε ακόμη για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε προσπάθεια απόκρυψής τους, ακόμη και κατά τους ελέγχους του ΙΣΑ.

Γραμματέας: Δεν κρύβονται τα μηχανήματα.

Δεν κρύβονται τα μηχανήματα. Δημοσιογράφος Star: Προσπαθούσε να εξαφανίσει τα μηχανήματα;

Προσπαθούσε να εξαφανίσει τα μηχανήματα; Γραμματέας: Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται.

Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται. Δημοσιογράφος Star: Είναι μπροστά σου το μηχάνημα;

Είναι μπροστά σου το μηχάνημα; Γραμματέας: Ναι, μα είναι μεγάλο.

Αναφερόμενη στις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, η ίδια είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση γίνονταν «πακέτο», ενώ ο υπνοθεραπευτής βρισκόταν ψηλά στη λίστα των προτεινόμενων συνεργατών της 56χρονης γιατρού.

«Δεν έκαναν όλοι όσοι έκαναν πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία. Κάποιοι που μπορεί να χρειαζόντουσαν σοβαρή αποτοξίνωση ή και να αποσυμφορήσουν το έντερο, τότε ναι», τόνισε η γραμματέας του ιατρείου.

Δημοσιογράφος Star: Και συνδυασμό και μόνα τους σαν θεραπείες;

Και συνδυασμό και μόνα τους σαν θεραπείες; Γραμματέας: Ναι… Με εντολή της γιατρού μπορεί να είχε χρειαστεί απλά να βγει μια ασθενής από το γραφείο της και να μας πει: «Δώστε και το τηλέφωνο του κύριου Κομιανού».

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