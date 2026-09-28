Θάνατος Μαζωνάκη: Αποχωρούν από την υπεράσπιση της Γάκα οι συνήγοροι του Θεοδωρόπουλου

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Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικηγόροι του 58χρονου συζύγου της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν να την εκπροσωπούν.

Οι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, γνωστοποίησαν τη Δευτέρα, 28/9, ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον εντολέα τους, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Μετά την απόφαση αυτή, την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα αναλαμβάνει πλέον μόνο ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Όπως διευκρινίζουν οι δύο συνήγοροι, η αποχώρησή τους από την υπεράσπιση της συζύγου του εντολέα τους οφείλεται αποκλειστικά σε νομικούς λόγους. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για «δικονομικά αναγκαίο» περιορισμό της εκπροσώπησής τους, εξαιτίας της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων.

Όπως σημειώνουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις για το αν η 56χρονη είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Τι αναφέρουν οι δύο συνήγοροι

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός σημειώνουν:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός».

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