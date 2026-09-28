Νέα Υόρκη: Ανοίγει ξανά η έρευνα για καταγγελία ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ

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Οι αρχές της Νέας Υόρκης επανεξετάζουν υπόθεση καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024, μετά την αγωγή που κατέθεσε φοιτήτρια, υποστηρίζοντας ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε ομαδικά επί ώρες σε σπίτι φοιτητικής αδελφότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά μέλη της οργάνωσης, ενώ η νέα νομική κίνηση περιλαμβάνει, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, στοιχεία που δεν είχαν αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο στην αρχική έρευνα.

Σύμφωνα με το CBS News, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με το ψευδώνυμο Τζέιν Ντο, κατέθεσε την αγωγή στις αρχές του μήνα. Σε αυτήν υποστηρίζει ότι η επίθεση σημειώθηκε σε σπίτι της αδελφότητας Χι Φι (Chi Phi) και ότι μέλη της αντάλλαξαν μηνύματα στα οποία γινόταν αναφορά πως η ίδια «ήταν διαθέσιμη για σεξ».

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εκ νέου εάν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος επτά μελών της αδελφότητας.

«Μου ζητήθηκε από την κοινότητα να επανεξετάσω την απόφαση σχετικά με το αν θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον των επτά μελών της αδελφότητας. Έχω ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας με τη συζήτησή μας με το φερόμενο θύμα και τους δικηγόρους της», ανέφερε σε δήλωσή του.

Όπως διευκρίνισε, εάν από τη νέα αξιολόγηση προκύψουν κατηγορίες που μπορούν να υποστηριχθούν ποινικά, η υπόθεση θα τεθεί ενώπιον σώματος ενόρκων στην κομητεία Τόμπκινς, το οποίο θα εξετάσει τόσο την κατάθεση της γυναίκας όσο και ενδεχόμενα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αγωγή.

Τι καταγγέλλει η φοιτήτρια

Η Τζέιν Ντο ήταν 20 ετών το 2024, όταν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σήμερα, βρέθηκε στο σπίτι της Χι Φι για να συναντήσει φίλο της, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά τους ισχυρισμούς της, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει ουσία που της παρουσιάστηκε ως κεταμίνη. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην αγωγή, ένας άνδρας έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε γυναίκα διαθέσιμη για σεξ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, μετά το συγκεκριμένο μήνυμα, εμφανίστηκαν και άλλα άτομα και ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση για αρκετές ώρες.

Τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, προσέφυγε στην αστυνομία του πανεπιστημίου και υπέβαλε αναφορά.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, δήλωσε ότι έπειτα από την αρχική έρευνα δύο από τους εμπλεκομένους αποβλήθηκαν από το Κορνέλ, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

Η διαφορετική εικόνα στην αρχική κατάθεση

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς επισήμανε ότι η πρώτη κατάθεση της γυναίκας στις αρχές δεν παρουσίαζε τα γεγονότα με τον τρόπο που περιγράφονται στη σημερινή αγωγή.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Βαν Χάουτεν, η ένορκη δήλωση που είχε δώσει η Τζέιν Ντο τον Νοέμβριο του 2024 δεν περιείχε αναφορά σε εξαναγκαστική χρήση ναρκωτικών ούτε σε ομαδικό βιασμό.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», δήλωσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η τότε απόφαση να μην κινηθεί ποινική διαδικασία δεν είχε ληφθεί επειδή θεωρήθηκε δύσκολο να αποδειχθεί η υπόθεση, αλλά επειδή με βάση τα στοιχεία που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη διάθεση των αρχών δεν προέκυπτε ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία της γυναίκας δεν είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Η αξιοπιστία της γυναίκας, η οποία περιέγραψε τα γεγονότα με εξαιρετική λεπτομέρεια, δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση», ανέφερε.

Ο εισαγγελέας ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προς το παρόν, να δώσει στη δημοσιότητα την αρχική υπογεγραμμένη κατάθεσή της, περιοριζόμενος σε περίληψη του περιεχομένου της.

Η αντίδραση της πλευράς της καταγγέλλουσας

Η αστυνομία της Ιθάκης δήλωσε στο CBS News New York ότι δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί προκαλούν ανησυχία.

Ο Τόμας Τζιούφρα, από την πλευρά του, συνέδεσε τον τρόπο με τον οποίο είχε μιλήσει αρχικά η πελάτισσά του με την ψυχολογική της κατάσταση μετά το περιστατικό.

«Τις ημέρες μετά την επίθεση ήταν τραυματισμένη, μουδιασμένη και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχθεί τη φρίκη όσων είχαν συμβεί», ανέφερε.

Ο δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι η Τζέιν Ντο είχε μιλήσει μόνο με τον αστυνομικό που παρέλαβε την πρώτη καταγγελία και έθεσε ερωτήματα για το πώς ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μία ποινική έρευνα χωρίς περισσότερες καταθέσεις και χωρίς περαιτέρω συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού.

«Θα περίμενα τουλάχιστον να είχε εξεταστεί αρκετές φορές, να είχαν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και να είχε αναπτυχθεί μια υπόθεση», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εισαγγελέα ότι επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στην καταγγέλλουσα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πλευρά της γυναίκας θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές στη νέα εξέταση της υπόθεσης.

Η έρευνα του Κορνέλ και οι κυρώσεις

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την απόφαση του εισαγγελέα να εξεταστούν εκ νέου οι καταγγελίες από σώμα ενόρκων.

Το ίδρυμα γνωστοποίησε επίσης ότι είχε πραγματοποιήσει δική του, ανεξάρτητη έρευνα βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας Title IX, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επιβλήθηκαν προσωρινές αναστολές και άλλα περιοριστικά μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής έρευνας ακολούθησαν κυρώσεις σε βάρος φοιτητών, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές φοίτησης.

Η αδελφότητα Χι Φι έκλεισε το 2024 και έκτοτε παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη.

Η διοίκησή της χαρακτήρισε τις καταγγελίες «βαθιά ανησυχητικές» και ανέφερε ότι κάθε άνθρωπος που καταγγέλλει σεξουαλική βία πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι καταδικάζει τη σεξουαλική βία και ότι θα σεβαστεί τη δικαστική διαδικασία, επιλέγοντας να μην τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων καταγγελιών όσο η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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