Σελίν Ντιόν: Αποθεώθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με το «I’m Alive» (Video)

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Μια απρόσμενη εμφάνιση επιφύλασσε η Σελίν Ντιόν στο κοινό της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ανεβαίνοντας το βράδυ της Δευτέρας στην πασαρέλα της L’Oréal Paris στον Πύργο του Άιφελ. Η Καναδή σταρ δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρουσία, αλλά έκλεισε το σόου τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «I’m Alive», μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τις συλλογές γυναικείας ένδυσης Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 άρχισε στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου. Στο επίσημο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβανόταν και το «Le Défilé» της L’Oréal Paris.

the legend Celine Dion singing at the closing of the L’Oréal show in Paris 🔥 pic.twitter.com/c0hvJRCxV3 — Nata (@NataLomelloM) September 28, 2026

Το «I’m Alive» στο φινάλε της επίδειξης

Φορώντας μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα, η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε στο τέλος του σόου και πήρε τη θέση της στην πασαρέλα, μετατρέποντας το φινάλε της επίδειξης σε μουσική εμφάνιση.

Με λυτά μαλλιά και χαμογελαστή, ερμήνευσε το «I’m Alive», ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της καριέρας της, με το κοινό να την υποδέχεται με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Céline Dion chante au défilé L'Oréal lors de la Fashion Week pic.twitter.com/nxSyrtS9JJ September 28, 2026

Μετά την ερμηνεία της, στην πασαρέλα βρέθηκαν μαζί της και άλλες πρέσβειρες της L’Oréal, μεταξύ των οποίων η Βαϊόλα Ντέιβις, η Σιμόν Άσλεϊ και η Εύα Λονγκόρια.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή της στο Παρίσι

Η εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η μεγάλη συναυλιακή επιστροφή της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Ντιόν ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 τη σειρά εμφανίσεών της στην Plenitude Arena του Παρισιού. Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 συναυλίες, με 16 ημερομηνίες από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2026 και ακόμη δέκα από τις 8 έως τις 29 Μαΐου 2027.

Η επιστροφή της στη σκηνή είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πρώτη συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε την πρώτη πλήρη ζωντανή εμφάνισή της έπειτα από έξι χρόνια, μπροστά σε περίπου 35.000 θεατές.

Η μόδα στο επίκεντρο της επιστροφής της

Η σχέση της Σελίν Ντιόν με τη μόδα έχει ήδη έντονη παρουσία στις συναυλίες της στο Παρίσι. Για τις εμφανίσεις της έχουν δημιουργηθεί ή επιλεγεί κοστούμια από οίκους όπως Dior, Schiaparelli, Tom Ford, Givenchy και Alaïa, με τη σκηνική της επιστροφή να συνοδεύεται από σειρά couture εμφανίσεων.

Με την Paris Fashion Week να συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου, δεν αποκλείεται η Καναδή τραγουδίστρια να δώσει ξανά το «παρών», εφόσον το επιτρέψει το συναυλιακό της πρόγραμμα, σε επιδείξεις οίκων όπως οι Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy.

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