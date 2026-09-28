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28.09.2026 19:29

Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: Σε συγχωρώ που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου…

28.09.2026 19:29
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Στο πλευρό της μητέρας της, Άννας Βίσση, βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ταξιδεύοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για λίγες ώρες, αποκλειστικά για να είναι παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά.

Η κόρη της τραγουδίστριας, μετά το τέλος της συναυλίας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το event, συνοδεύοντάς το με ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της. Σε αυτό αναφέρθηκε στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει μέχρι να συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι η Άννα Βίσση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά και μια καλλιτέχνιδα που ανήκει στο κοινό της.

«Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα. Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά», ανέφερε αρχικά η σχεδιάστρια μόδας.

«Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη», πρόσθεσε.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 21:52
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