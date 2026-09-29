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29.09.2026 00:58

Ρόδος: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του 32χρονου ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα μετά από τροχαίο

29.09.2026 00:58
kostas-lima

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το απόγευμα του Σαββάτου, 26/9, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα, γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Νόνι Λίμα, στην περιοχή έξω από την Παστίδα της Ρόδου.

Ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας επέβαινε σε μοτοσικλέτα όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 32χρονος εκτοξεύτηκε και προσέκρουσε σε πινακίδα, με συνέπεια να υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

Ο Κώστας Λίμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας παράλληλα τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση και κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του ποδιού του, από το γόνατο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή του.

Στο πλευρό του Κώστα Λίμα ο Αστέρας Παστίδας

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα του ποδοσφαιριστή εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον 32χρονο και την οικογένειά του, ενώ γνωστοποίησε και την αναβολή της προγραμματισμένης αναμέτρησης με τη Ρόδο.

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, όλη η οικογένεια του Αστέρα έχει τον Κώστα Λίμα στο μυαλό και στην καρδιά της. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα μας, ο Κώστας κέρδισε τους πάντες, τόσο με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες όσο και με το ήθος του.

Είναι μέλος της οικογένειάς μας και στεκόμαστε δίπλα του και δίπλα στους δικούς του ανθρώπους με όποιον τρόπο χρειαστεί. Κώστα, είμαστε μαζί σου.

Η αναμέτρηση της ομάδας μας με τη Ρόδο, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, αναβάλλεται».

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 02:19
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