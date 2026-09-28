Νέα Ιωνία: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ η επίθεση στην καφετέρια – Τα πιθανά κίνητρα και το αιματηρό παρελθόν (Photos/Video)

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Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας αναζητούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28/9, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και στους υπόλοιπους ορόφους.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο του εμπρησμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι δράστες φαίνεται πως έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην πολυκατοικία, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους.

Οι ζημιές στο κτίριο είναι εκτεταμένες. Μπαλκόνια, αλουμίνια και προσόψεις έχουν απανθρακωθεί, ενώ στο εσωτερικό των διαμερισμάτων έχουν καταστραφεί κρεβάτια και κουζίνες και οι τοίχοι έχουν μαυρίσει από την πυρκαγιά.

Οι ένοικοι παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και αναζητούν προσωρινή στέγη. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μέριμνα για το πού θα διανυκτερεύσουν τις επόμενες ημέρες και, όπως φαίνεται, θα χρειαστούν τη βοήθεια συγγενών και φίλων.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει την επιχείρηση τον τελευταίο χρόνο, έχει κληθεί να καταθέσει στις Αρχές. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε ανοιχτούς λογαριασμούς ή ότι είχε δεχθεί απειλές, λέγοντας: «Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση».

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα το ιστορικό του καταστήματος, καθώς σε αυτό είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια αιματηρή ένοπλη συμπλοκή. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα στις 22 Φεβρουαρίου 2023, όταν επτά μέλη της ομάδας «Lions» ενεπλάκησαν σε συμπλοκή μέσα στην καφετέρια με αντίπαλη ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης αντιπαράθεσης είχε χάσει τη ζωή του ένας 39χρονος υδραυλικός από την Αλβανία, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, ήταν σεσημασμένος για ληστείες και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται για εκείνο το περιστατικό, τα μέλη των δύο ομάδων είχαν συναντηθεί στην καφετέρια προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμφωνία. Η συνάντηση, όμως, εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία πήρε διαστάσεις και κατέληξε σε ένοπλη συμπλοκή με έναν νεκρό.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2023, είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό που βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Τότε, πέντε άγνωστοι είχαν ληστέψει και μαχαιρώσει τον 16χρονο γιο του τότε ιδιοκτήτη της καφετέριας.

Με βάση τα παραπάνω, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι ο σημερινός εμπρησμός να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης για το αιματηρό παρελθόν του καταστήματος.

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλα πιθανά κίνητρα. Οι Αρχές εξετάζουν αν πίσω από την επίθεση μπορεί να βρίσκονται οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, αλλά και εκβιασμός. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη καφετέρια αποτελούσε στέκι ομάδων που είχαν απασχολήσει τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορία και παροχή προστασίας σε καταστήματα, κυρίως στα Σεπόλια και το Γκάζι.

Μέλη των συγκεκριμένων ομάδων παρείχαν προστασία και συνοδείες σε δημοφιλείς τράπερ. Ορισμένοι από αυτούς είχαν πρωταγωνιστήσει και σε συμπλοκή μεταξύ ομάδων που συνόδευαν δύο τράπερ κατά τη διάρκεια μουσικών βραβείων το 2022.

Οι Αρχές εξετάζουν επιπλέον αν η επίθεση στη Νέα Ιωνία μπορεί να συνδέεται με τις επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε καταστήματα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν λάβει υπόψιν και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα στην καφετέρια υπήρχαν σχεδόν καθημερινά δύο έως τρία άτομα για τη φύλαξη του καταστήματος.

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