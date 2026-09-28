Διπλό φονικό στο Αίγιο: Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός – Τα νέα ευρήματα και οι αμφιβολίες των ειδικών

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Σε τροχιά νέων δικαστικών εξελίξεων εισέρχεται η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον περασμένο Ιούνιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου, συντρόφου της 54χρονης, κατέθεσε αίτημα άρσης της προσωρινής του κράτησης, βασιζόμενη σε νεότερα εργαστηριακά δεδομένα και στις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο 65χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του τον Ιούνιο, αρνείται σταθερά οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα και εμμένει στην αρχική του θέση. Οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές καλούνται πλέον να επανεξετάσουν το καθεστώς κράτησής του, σταθμίζοντας το σύνολο του προανακριτικού υλικού και τα νέα στοιχεία.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην πλήρη εξιχνίαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος Ολύμπιος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της υπόθεσης, στο «μικροσκόπιο» έχει τεθεί και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας της 54χρονης, η οποία φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της και, μετά τη μοιραία συμπλοκή, να προκάλεσε στον εαυτό της 34 τραύματα με μαχαίρι σε θώρακα, κοιλιά, χέρι και λαιμό.

Ωστόσο, το εν λόγω σενάριο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από ειδικούς. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης επισήμανε ότι ο υπερβολικός αριθμός πληγών στο σώμα της 54χρονης -ιδιαίτερα στον θώρακα- παραπέμπει συνήθως σε εγκληματική ενέργεια και όχι σε αυτοκτονία. Στο ίδιο μήκος κύματος, η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση σημείωσε πως σε περιπτώσεις αμόκ η πρώτη αυτόχειρη κίνηση είναι απευθείας στο καίριο σημείο της καρδιάς, χωρίς να προηγείται διαδικασία σταδιακού αυτοτραυματισμού.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον 26χρονο και τα ερωτήματα για την παρουσία τρίτου προσώπου

Όσον αφορά τον 26χρονο Ολύμπιο, η ιατροδικαστική έκθεση πιστοποιεί ξεκάθαρα τη δολοφονία του, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα εν ζωή, πριν δεχθεί το θανατηφόρο πλήγμα στην κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο (φλόμπερ). Το κεντρικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα του δράστη που αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού, με την εγκληματολόγο Δήμητρα Τσίτση να εκτιμά ότι τα ευρήματα δείχνουν την εμπλοκή τρίτου προσώπου και όχι μια φονική σύγκρουση μεταξύ μητέρας και γιου.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος Ιταλός ισχυρίζεται ότι τη μοιραία νύχτα κοιμόταν στο παρακείμενο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, εντοπίζοντας τα δύο θύματα νεκρά το επόμενο πρωί. Ισχυρισμός που επίσης αμφισβητείται από την εγκληματολόγο, καθώς η δομή του χώρου και η ένταση του συμβάντος καθιστούν σχεδόν αδύνατο το να μην έγινε αντιληπτό.

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