Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

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Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και να ακούσει τα αιτήματα των επαγγελματιών.
Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Δ.Σ. θα βρεθούν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγοράς.
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