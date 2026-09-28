search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 18:59

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

28.09.2026 18:59
tsipras 332- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και να ακούσει τα αιτήματα των επαγγελματιών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Δ.Σ. θα βρεθούν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

«Καρφιά» Γιώργου Βλάχου κατά ΝΔ σε ερώτηση για τους συνεπείς δανειολήπτες: «Να ξαναβρούμε την επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια»

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Το θέμα είναι λήξαν» – Χρηστίδης: «Το έχετε μετατρέψει σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών» 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

tsipras 332- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

tileorasi
MEDIA

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:21
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

1 / 3