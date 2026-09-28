«Καρφιά» Γιώργου Βλάχου κατά ΝΔ σε ερώτηση για τους συνεπείς δανειολήπτες: «Να ξαναβρούμε την επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια»

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«Καρφιά» στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιφύλαξε ο «γαλάζιος» βουλευτής Γιώργος Βλάχος, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας, μέσω της οποίας ζήτησε να ληφθούν μέτρα στήριξής τους, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματος.

«Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στην στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα και να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους. Πρέπει να τους δώσουμε μια βοήθεια, μια ελάφρυνση, ένα μπόνους. Αυτοί κρατούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε αρχικώς ο Γιώργος Βλάχος.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε πως έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες για τους συνεπείς δανειολήπτες, αναφερόμενος στα μέτρα της ΔΕΘ για την τεκμαρτή φορολόγηση, στην πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και στα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών την περίοδο της αύξησης των επιτοκίων.

Βλάχος: «Ήρθατε να με ξεπετάξετε και δε μου αρέσει καθόλου»

Ωστόσο, ο Γιώργος Βλάχος, όχι μόνο δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση, αλλά «έβγαλε» και ενόχληση. «Μου απαντήσατε πολλά, για τα οποία εγώ δε σας ρώτησα. Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ήταν πολύ απλό το ερώτημα. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή… παράξενου που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου!», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως ο υφυπουργός αναφέρθηκε κυρίως στους ευάλωτους, με τον Γιώργο Βλάχο να σημειώνει πως ο ίδιος έχει πρωτοστατήσει στο παρελθόν με συναδέλφους του για τις ευάλωτους, αλλά το ερώτημά του δεν ήταν γι’ αυτούς.

Σχολίασε όμως σχετική αναφορά του Δ. Μακρόπουλου: «Μου μιλήσατε για fund που “δε θα αισθάνονται ότι είναι ανεξέλεγκτα”. Ε με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε μένα μιλάτε, τα fund μόνο ανεξέλεγκτα νιώθουν. Πέστε μου πιο fund νιώθει ότι έχει έλεγχο, πέστε μου με το όνομά του. Γιατί όσοι άνθρωποι έρχονται σε μας έρχονται γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη από την χειρίστη συμπεριφορά των funds».

Επιμένοντας στο θέμα της ερώτησής του σημείωσε αναγνώρισε ότι υπάρχουν οι πρωτοβουλίες στην οποίες αναφέρθηκε ο Μαρκόπουλος για τους συνεπείς αλλά «ξέρετε, αυτό είναι το λίγο» είπε, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις. «Μια κίνηση σαν αυτή που σας λέω εγώ, θα είχε πολύ ευρεία απήχηση. Ξέρετε τι είναι να νιώθει κάποιος που ταλαιπωρήθηκε να τα βγάλει πέρα, να είναι συνεπής και να έρχεται η πολιτεία χωρίς να το έχει ζητήσει και να του πει ότι σε επιβραβεύω, σου ελαφρύνω λίγο το φορολογητέο εισόδημα. Κατά τι. Εγώ δεν σας είπα να κάνετε κάτι που δεν μπορείτε. Τώρα να λέμε ότι κάτι γίνεται γύρω γύρω, να λέμε ότι επιβραβεύουμε, είμαστε εκτός πραγματικότητας και αυτό το κλίμα, ιδιαίτερα εν όψει εκλογών πρέπει να αλλάξει. Και με κινήσεις όπως αυτή που πρότεινα να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία και να αποκτήσουμε επαφή ξανά με τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη για να τα φέρουν βόλτα (…)».

Μαρκόπουλος: «Άλλοι τάζουν μαγικές συνταγές με ευκολία»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε σε απολογητικό τόνο λέγοντας πως ούτε είχε διάθεση να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα – αντιθέτως περιέγραψε συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν ήδη ληφθεί για τους συνεπείς δανειολήπτες-ούτε αποκάλεσε «παράξενο» τον βουλευτή.

Αφού επανέλαβε σε ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πολιτικές αναφέρθηκε, σημείωσε: «Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, μαγικές συνταγές τάζουν με μεγάλοι ευκολία αυτοί οι οποίοι κάποτε ήμασταν απέναντι και δίναμε τον αγώνα. Όταν η χώρα μπήκε σε μια μνημονιακά άχρηστη φάση με το τρίτο μνημόνιο, επειδή κάποιοι ζούσαν την επαναστατική ονείρωξη και δίναμε εμείς τον αγώνα υπέρ του “ναι”, ξέραμε ότι θα υπάρξουν απώλειες. Αυτό το λογαριασμό επιδιώκουμε μέρα με τη μέρα να μειώσουμε, αυτά τα βάρη να πάρουμε και ως προς τους ευάλωτους και για τους συνεπείς. Η μόνη κυβέρνηση αγαπητέ φίλε Γιώργο Βλάχο, που μπορεί στρατηγικά και με σχέδιο να δώσει αυτές τις βοήθειες είναι αυτή η κυβέρνηση”, επέμεινε ο υφυπουργός. Όσον αφορά στην κριτική για τα funds, αντέτεινε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πέρασε» τον Κώδικα Δεοντολογίας τους, δεσμευόμενος πως «δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς έλεγχο».

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