Κυριάκος Μητσοτάκης: Προειδοποίηση στις τράπεζες, «όχι» στη μείωση ΦΠΑ και ο στόχος για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα

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Μήνυμα προς τις τράπεζες ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου εφόσον διαπιστώσει συνέχιση καταχρηστικών συμπεριφορών έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της 90ής ΔΕΘ, ζητώντας παράλληλα περισσότερα στεγαστικά δάνεια και μεγαλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ήταν μία από τις πλέον αιχμηρές αναφορές του πρωθυπουργού στα οικονομικά ζητήματα, καθώς αναγνώρισε ευθέως ότι στο παρελθόν υπήρξαν καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές που χρειάστηκαν κυβερνητική παρέμβαση.

«Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες, πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι, εάν τέτοιες συμπεριφορές συνεχιστούν, η κυβέρνηση «δεν θα διστάσει να παρέμβει».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τις διοικήσεις των τραπεζών για μεγαλύτερο άνοιγμα της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία. Ζήτησε να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα τα αιτήματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να χορηγούνται περισσότερα στεγαστικά δάνεια και να ενισχυθεί η κατεύθυνση των καταθετών προς αποταμιευτικά προϊόντα.

Από εκεί και πέρα, ακρίβεια, ΦΠΑ, ενεργειακό κόστος και στεγαστικό βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της συνέντευξης, με τον πρωθυπουργό να αποκλείει τη μείωση του ΦΠΑ, να θέτει στόχο για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα σε μία τριετία και να δίνει έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Κλειστή η πόρτα στη μείωση του ΦΠΑ

Στο μέτωπο της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να επιλεγεί η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Για να αιτιολογήσει τη συγκεκριμένη επιλογή επικαλέστηκε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία, όπως ανέφερε, μόλις το 20% μιας μείωσης του ΦΠΑ περνά τελικά στις τιμές.

«Η συζήτηση για τον ΦΠΑ είναι λίγο επαναλαμβανόμενη», είπε, προσθέτοντας ότι η σχετική έρευνα δείχνει πως «μόνο το 20% της μείωσης του ΦΠΑ καταλήγει στη μείωση των τιμών».

Ο πρωθυπουργός έθεσε και τη δημοσιονομική διάσταση του θέματος, υποστηρίζοντας ότι μία μείωση του ΦΠΑ αποτελεί οριζόντια παρέμβαση, από την οποία θα επωφελούνταν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που παρουσίασε, δεν θα ήταν ορθό να χρησιμοποιηθεί δημοσιονομικός χώρος για μία παρέμβαση που θα ωφελούσε τόσο τους πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα όσο και εκείνους που διαθέτουν μεγάλη οικονομική άνεση, αλλά και τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα.

Η κυβερνητική επιλογή παραμένει, όπως είπε, η στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ακρίβεια: Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που περίμεναν οι πολίτες

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του πρωθυπουργού στην αποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων κατά της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που θα ανέμεναν οι πολίτες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε γενικότερα για την πορεία της οικονομίας και κατά πόσο αυτή γίνεται αισθητή στην κοινωνία.

Παραδέχθηκε ότι «ένα μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Παράλληλα, επέμεινε στη διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παροχές εάν αυτές θέτουν σε κίνδυνο όσα έχουν επιτευχθεί στα δημόσια οικονομικά.

Ρεύμα: Στόχος μείωσης 30% μέσα σε τρία χρόνια

Πιο συγκεκριμένος ως προς τον στόχο ήταν ο πρωθυπουργός στο μέτωπο της ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση θεωρεί εφικτή τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, με τις επιμέρους παρεμβάσεις να αναμένεται να παρουσιαστούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Μπορούμε να το μειώσουμε 30% σε ορίζοντα τριετίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωσή τους θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Ταυτόχρονα απέκλεισε παρεμβάσεις όπως η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανά αρνητικά σενάρια στην αγορά ενέργειας.

Στέγη: Περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το στεγαστικό αποτέλεσε ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο της συνέντευξης Τύπου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το στεγαστικό ως πρόβλημα τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιστροφή ενοικίου, τα προγράμματα «Σπίτι μου» και τα προγράμματα ανακατασκευής κατοικιών, ενώ ειδική αναφορά έκανε στη φοροδιαφυγή που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά των ενοικίων.

Το βάρος της επόμενης περιόδου, σύμφωνα με όσα είπε, πέφτει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

«Πρέπει να χτίσουμε περισσότερο, όχι μόνο το κράτος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το στεγαστικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δημόσιους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό τάχθηκε υπέρ περισσότερων κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Παράλληλα, έθεσε το θέμα της ανάπτυξης νέων περιοχών δόμησης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ελαιώνα στην Αθήνα, ενώ σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν περιορισμοί που συνδέονται με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Περισσότερα στεγαστικά ζητά από τις τράπεζες

Το στεγαστικό συνδέθηκε στη συνέντευξη και με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τις τράπεζες να αυξήσουν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, παράλληλα με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, πάντως, έθεσε όριο στην κριτική που ασκείται προς τις τράπεζες, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα «σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα» και απορρίπτοντας προτάσεις που, όπως είπε, συγκρούονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις θέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Κάποιες φορές οι αριθμοί είναι αμείλικτοι»

Κοινός παρονομαστής των απαντήσεων για ακρίβεια, ΦΠΑ και τις δυνατότητες νέων μέτρων ήταν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους, σημειώνοντας ότι χωρίς σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη ευημερία.

Όπως ανέφερε, τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και είναι αυτά που επιτρέπουν τη στήριξη της κοινωνίας «στο μέτρο των δυνατοτήτων» της οικονομίας.

Απάντησε μάλιστα ευθέως και στην κριτική ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

«Κάποιοι ήθελαν να δώσω περισσότερα στη ΔΕΘ. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Κάποιες φορές οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», ανέφερε.

Οι απαντήσεις του πρωθυπουργού διαμορφώνουν έτσι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη περίοδο: προειδοποίηση προς τις τράπεζες για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις, περισσότερη τραπεζική χρηματοδότηση προς μικρομεσαίους και στεγαστικά, καμία μείωση ΦΠΑ, στοχευμένες κινήσεις απέναντι στην ακρίβεια, στόχος μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30% και αύξηση της προσφοράς κατοικιών με μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

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