Formula 1: Επική νίκη του Αντονέλι στη Μόντσα από την 19η θέση εκκίνησης – Πρώτος Ιταλός που κερδίζει στην πίστα μετά από 60 χρόνια

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Μία επικών διαστάσεων, αλλά και ιστορικής σημασίας, νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντονέλι στο ιταλικό γκραν πρι της Formula 1.
Ο «πιλότος» της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια (τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιότι, το 1966).
Ο Αντονέλι έφτασε τις επτά νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αποσπάστηκε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία από τον Αυστραλό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος σήμερα, αν και είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του εντυπωσιακού αγώνα.
Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Στους πρώτους γύρους έμεινε εκτός μετά από έξοδο ο Λεκλέρκ, ενώ χαμηλά έμεινε ο Χάμιλτον σε μια απογοητευτική ημέρα για την Ferrari που έπαιζε εντός έδρας.
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