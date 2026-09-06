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06.09.2026 18:21

Formula 1: Επική νίκη του Αντονέλι στη Μόντσα από την 19η θέση εκκίνησης – Πρώτος Ιταλός που κερδίζει στην πίστα μετά από 60 χρόνια

06.09.2026 18:21
antonelli

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Μία επικών διαστάσεων, αλλά και ιστορικής σημασίας, νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντονέλι στο ιταλικό γκραν πρι της  Formula 1.

Ο «πιλότος» της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια (τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιότι, το 1966).

Ο Αντονέλι έφτασε τις επτά νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αποσπάστηκε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία από τον Αυστραλό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος σήμερα, αν και είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του εντυπωσιακού αγώνα.

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Στους πρώτους γύρους έμεινε εκτός μετά από έξοδο ο Λεκλέρκ, ενώ χαμηλά έμεινε ο Χάμιλτον σε μια απογοητευτική ημέρα για την Ferrari που έπαιζε εντός έδρας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 18:35
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