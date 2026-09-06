Ο Χρυσομάλλης πάει Σαμαρά

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Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να περνά… πριονοκορδέλα τη ΝΔ σε στελεχιακό επίπεδο, αποσπώντας από το κυβερνών (και πρώην δικό του) κόμμα πολλούς πρώην βουλευτές, ακόμα και πρώην υπουργούς, τοπικούς παράγοντες και πάει λέγοντας, αλλά από τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση να πάρει άνθρωπο. Και μάλιστα αποφεύγονται… διαρροές πληροφοριών σχετικά με το θέμα, ώστε να μην… εκτεθούν βουλευτές, που θεσμικών και τυπικά ανήκουν στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκαν.

Ωστόσο, τώρα που πλησιάζει η ώρα της ανακοίνωσης, φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα όνομα έχει «κλειδώσει» για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Πρόκειται για τον Μίλτο Χρυσομάλλη, ο οποίος εκλέγεται στη Μεσσηνία και θεωρείται πιο… σαμαρικός κι από τον ίδιο τον Σαμαρά.

Το πότε και πώς θα περάσει στο νέο κόμμα είναι άγνωστο, αλλά για τους παροικούντες, η μετακίνηση είναι απλά θέμα χρόνου.

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