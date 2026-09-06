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06.09.2026 09:54

Αφιέρωση στην αφιέρωση το πάνε Μητσοτάκης – ΕΛΑΣ

06.09.2026 09:54
giotaki fani

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Από τα «ελαφρά» σημεία της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η αφιέρωση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα με το στίχο του Μητροπάνου… «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», για να δείξει ότι οι υποσχέσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ δεν έχουν αξία λόγω του παρελθόντος του.

Ε, το πρωί της Κυριακής, η Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ… ανταπέδωσε την αφιέρωση, παραφράζοντας (στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ) τον στίχο του ίδιου τραγουδιού ως εξής: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε»

Τα λένε ωραία τα τραγούδια πάντως…

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 10:01
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