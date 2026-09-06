Ελ Κααμπί: Χειρουργήθηκε ο Μαροκινός – Τι αναφέρει ο Ολυμπιακός για την επιστροφή του

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Δύσκολες ώρες για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά το σοβαρό κάταγμα στην κνήμη που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Βόλο.
Ο Ελ Κααμπί τραυματίστηκε σε μια άτυχη φάση και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων». Ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε το μέγεθος του τραυματισμού.
Πλέον, για τον 33χρονο μαροκινό φορ αρχίζει η μεγάλη μάχη της αποκατάστασης, με στόχο την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.
Σε επίσημη ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας κ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως από σήμερα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του Ελ Κααμπί στην αγωνιστική δραστηριότητα.
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