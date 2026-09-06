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06.09.2026 09:32

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Μάχη στο ΟΑΚΑ με φόντο την πρώτη μεγάλη νίκη

06.09.2026 09:32
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Μετά από έναν πετυχημένο Αύγουστο, στον οποίο εξασφάλισε την παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του με τις μεταγραφές των τελευταίων ημερών.

Το «τριφύλλι» θέλει να ενισχύσει κι άλλο αυτήν τη θετική αύρα υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ που, αντίθετα, αφενός αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αφετέρου ξεκίνησε στο Κύπελλο με τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον ΟΦΗ.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ στις 21:30.

Οι Κρητικοί πήραν το βαθμό στην Τούμπα δείχνοντας πως έχουν αφήσει πίσω την ήττα στου Χαριλάου (2-1), αλλά και η  Κηφισιά, την οποία φιλοξενούν, είναι σε καλό… φεγγάρι.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε… τα δόντια της παίρνοντας βαθμό από την πρωταθλήτρια στο φινάλε, με το 2-2 με τη Μαρκό για το Κύπελλο να περνάει σε δεύτερη μοίρα.  

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης»

Εκ διαμέτρου αντίθετη εκκίνηση έχουν πραγματοποιήσει Λεβαδειακός και Παναιτωλικός που κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί είναι… φαντάσματα του περυσινού εκπληκτικού εαυτού τους ενώ ο «Τίτορμος» εκμεταλλεύτηκε στο απόλυτο την έδρα του και πήρε ψυχολογία. Ατρόμητος και Καλαμάτα πήραν… θάρρος από τις εμφανίσεις τους για το Κύπελλο και τώρα αναζητούν το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Οι Περιστεριώτες πέρασαν νικηφόρα από τις Σέρρες (1-0) και οι Μεσσήνιοι στάθηκαν όρθιοι στο Πανθεσσαλικό (2-2).  

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον ΠΟΤ Ηρακλής. Οι δυο ομάδες έχουν… παρελθόν αλλά, κυρίως, θέλουν να έχουν και μέλλον στην κατηγορία μετά το μετριότατο ξεκίνημά τους. Τουλάχιστον ο «Γηραιός» πήρε τον πρώτο του βαθμό στη Μαγνησία (1-1) ενώ οι Αρκάδες ακόμη τον αναζητούν.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα  της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος:

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 6/9

ΟΦΗ – Κηφισιά 6/9

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6/9

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 6/9

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 7/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Λεβαδειακός 0

ΑΕΚ 7 -3αγ.

Ολυμπιακός 7 -3αγ.

ΠΑΟΚ 6

Παναιτωλικός 6

Άρης 6 -3αγ.

Παναθηναϊκός 3 -1αγ.

ΟΦΗ 3

Βόλος 2 -3αγ.

Ηρακλής 1

Κηφισιά 1 -1αγ.

Ατρόμητος 0

Καλαμάτα 0

Αστέρας Τρίπολης 0

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